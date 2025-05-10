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Kremlin Sözcüsü, Ateşkes Nüansları Önemli

ATEŞKES KONUŞMASI NÜANSLARA BAĞLI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile 30 günlük ateşkes meselesinin detayları göz önüne alınmadan tartışılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, bu konunun karmaşıklığına dikkat çekti.

NUANSLAR ÖNEMLİ

Peskov, “Ukrayna’daki ateşkes konusunda çözülmesi gereken çok sayıda nüans bulunuyor. Bu sorulara yanıt bulmadan somut adımlar atmak oldukça zor” dedi. Bu ifadeler, ateşkesin oluşturulmasında üst düzey detayların önemine işaret ediyor.

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