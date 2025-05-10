Haberler

Kremlin Sözcüsü Düşünüyor, Yeni Gelişme

ATEŞKES ÖNERİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna’da önerilen 30 günlük ateşkes hakkında yaptığı açıklamada “Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme” dedi. Peskov, Avrupa’nın liderlerinin Rusya’yı 12 Mayıs’tan itibaren başlayacak olan 30 günlük şartsız ateşkese davet etmeleri sonrası bu değerlendirmeyi yaptı.

PESKOV’UN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD basınına konuşan Peskov, “Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme. Bizim kendi tutumumuz var. Ancak bize baskı yapmaya çalışmak oldukça faydasız,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “birkaç gün önce 3 günlük bir ateşkes ilan ettiğine” dikkat çeken Peskov, “Kiev’den herhangi bir tepki duydunuz mu? Hayır, biz de duymadık,” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. “Kiev’in yanıt verip vermemesiyle ilgili herhangi bir eleştiri duydunuz mu? Hayır,” diyerek, Ukrayna’nın tepkisizliği üzerine dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

A Mili Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptı. Başantrenör Ekrem Memnun, etkili bir kamp dönemi geçireceklerini belirtti.
Haberler

Çorum’da Suç Kayıtlı İkili Yakalandı

Çorum'da 22 sabıkası ve 15 yıl hapis cezası olan E.K. ile birlikte yaşadığı D.S. gözaltına alındı. İkili adliyeye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.