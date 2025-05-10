Kremlin Sözcüsü Düşünüyor, Yeni Gelişme

ATEŞKES ÖNERİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna’da önerilen 30 günlük ateşkes hakkında yaptığı açıklamada “Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme” dedi. Peskov, Avrupa’nın liderlerinin Rusya’yı 12 Mayıs’tan itibaren başlayacak olan 30 günlük şartsız ateşkese davet etmeleri sonrası bu değerlendirmeyi yaptı.

PESKOV’UN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD basınına konuşan Peskov, “Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme. Bizim kendi tutumumuz var. Ancak bize baskı yapmaya çalışmak oldukça faydasız,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “birkaç gün önce 3 günlük bir ateşkes ilan ettiğine” dikkat çeken Peskov, “Kiev’den herhangi bir tepki duydunuz mu? Hayır, biz de duymadık,” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. “Kiev’in yanıt verip vermemesiyle ilgili herhangi bir eleştiri duydunuz mu? Hayır,” diyerek, Ukrayna’nın tepkisizliği üzerine dikkat çekti.