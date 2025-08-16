Kremlin Sözcüsü, Görüşmeyi Değerlendirdi

GÖRÜŞME HAKKINDA DETAYLAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen zirveye dair açıklamalarda bulundu. Peskov, “Her iki başkan da konuyu Ukrayna krizini ele aldı. Bu görüşme çözüm önerilerine dair birlikte ilerlememizi sağlayan bir görüşmeydi” şeklinde ifade etti. Liderlerin yaklaşık 3 saat süren görüşmesine ilişkin detaylar, her iki taraftan gelen açıklamalarla devam ediyor.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Kapsamlı bir görüşme oldu. Görüşme çok olumluydu. Her iki başkan da bu konuyu (Ukrayna krizini) ele aldı. Bu görüşme çözüm önerilerine dair birlikte ilerlememizi sağlayan bir görüşmeydi” dedi. Sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, “Görüşmeler, her iki tarafın da belirttiği gibi yapıcı bir ruhla gerçekleşti. Anlaşıldığı kadarıyla stratejik nitelikteydi ve yalnızca Ukrayna krizini değil, aynı zamanda başta nükleer güvenlik olmak üzere Avrupa ve küresel meseleleri ve ikili ilişkileri de kapsıyordu” şeklinde belirtti.

YENİ ADIMLAR VE STRATEJİK GÖRÜŞMELER

Görüşmenin ardından her iki liderin gösterdiği yapıcı yaklaşım, gelecekte atılacak adımlara dair umut veriyor. Peskov’un açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyacak stratejik diyalogların güçlendiğini gösteriyor. Bu durum, global meselelerdeki iş birliğinin önemini de ortaya koyuyor.