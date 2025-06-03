Kremlin Sözcüsü Peskov, Anlaşmaları Bekliyoruz

İLERLEME BEKLENMEMELİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dün Türkiye’de gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından ani bir ilerleme beklemenin doğru olmadığını ifade etti. Moskova ile Kiev arasında bazı anlaşmalara varıldığını belirten Peskov, “Bu anlaşmalar hayata geçirilecek, çalışmalar devam edecek. Ukrayna tarafına iletilen memorandumun yanıtını bekliyoruz” diye konuştu.

MEMORANDUMUN İÇERİĞİ

Kremlin Sözcüsü, Rus tarafının Ukrayna ile paylaştığı çözüm önerilerini içeren memorandumun metninin kamuoyuna açıklanması kararının, belge Kiev ile görüştükten sonra Vladimir Medinski tarafından alındığını kaydetti. Peskov, belgenin Ukrayna heyetine gizli bir şekilde teslim edildiğini ve herhangi bir sızıntı yaşanmadığını vurguladı. Gerekmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni temasların kısa sürede organize edilebileceğini ancak şu an için böyle bir mutabakat olmadığını açıkladı. Yakın zamanda Putin, Trump ve Zelenski’nin üçlü bir görüşme gerçekleştirmesinin pek mümkün görünmediğini de sözlerine ekledi.

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE YENİ ANLAŞMA

Peskov, “Dün kamuoyuyla paylaşılan memorandum metni, Ukrayna tarafına sunduğumuz taslaktır. Çok sayıda madde içeriyor, çeşitli seçenekler barındırıyor. Amaç, çatışmanın temel nedenlerinden kurtulmak ve kalıcı bir çözüme ulaşmaktır” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin İstanbul görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamayı “talihsiz ve görüşme ruhuna aykırı” olarak değerlendiren Peskov, ülkesinin Washington ile iletişim kanallarını açık tuttuğunu ve bu kanallar üzerinden temasların sürdüğünü belirtti.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER

Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul’da ikinci tur müzakereler gerçekleştirilerek, görüşme bir saatten fazla sürdü. Taraflar, çatışmanın çözümüne yönelik memorandumlarını birbirlerine iletti. Ayrıca geniş kapsamlı yeni bir esir değişimi konusunda da anlaşmaya varıldı ve 25 yaş altındaki esirlerin de bu değişim kapsamında olacağı belirtildi. Toplamda en az bin kişinin takas edilmesi öngörülüyor. Bunun yanında 2 ya da 3 günlük bir geçici ateşkes üzerinde de anlaşmaya varıldı ve bu ateşkes, bazı cephe bölgelerinde ölen askerlerin cenazelerinin toplanabilmesi amacıyla uygulanacak.

MEMORANDUMDAKİ HÜKÜMLER

Rusya basınında yer alan ve Türkiye aracılığıyla Ukrayna tarafına iletilen Moskova’nın memorandumuna göre, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden belirli bir mesafeye kadar asker çekmesi, seferberliği sonlandırması ve sıkıyönetimi kaldırarak 100 gün içinde seçim düzenlemesi gerekiyor. Ayrıca, Ukrayna’nın tarafsız ve ittifak dışı bir statü benimsemesi, nükleer silah edinmemesi ve Rusça konuşan vatandaşların haklarını güvence altına alması isteniyor. Memorandumda, ateşkesin uygulanışının Rusya ve Ukrayna tarafından ortak kurulacak bir izleme merkezi aracılığıyla denetlenmesi öneriliyor. Belgede, Kırım ve işgal altındaki dört bölgenin Rusya’nın parçası olarak uluslararası düzeyde tanınması da talep ediliyor. Barış anlaşmasının ise bağlayıcı bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla tescillenmesi gerektiği belirtiliyor.