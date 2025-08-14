Kremlin Sözcüsü Peskov, Görüşme Beklenmiyor

PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Başkanı Donald Trump arasında yarın Alaska’da yapılacak görüşme öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, görüşmenin ardından herhangi bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini ifade etti. Görüşmenin hazırlıklarının kısa sürede tamamlandığını söyleyen Peskov, toplantının ana gündem maddesinin Ukrayna olacağını belirtti.

UKRAYNA SORUNU GÜNDEMDE

Peskov, “Konu çok karmaşık ve çok yönlü. Şu anda Ukrayna sorunu Rusya ve ABD arasında ele alınan bir konu. Kiev’in görüşü gelecekte dikkate alınabilir ancak ikili temaslar formatında değil” dedi. Bunun yanı sıra, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısının yapılacağını belirten Peskov, Trump’ın mutabakatların kapsamını özetleyeceğini ifade etti.

BEKLENTİLER VE YAKLAŞIM

Peskov, “Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmeye çalışmak yanlış olur. Konuşmanın nasıl gideceğini görelim” diye ekledi. Trump’ın karmaşık sorunları çözmek için “eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım” sergilediğini dile getiren Peskov, bu eylemlerin Moskova ve Putin tarafından yüksek takdirle karşılandığını vurguladı. Ayrıca, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya ziyareti ve Putin ile görüşmesinin “yapıcı” olduğunu hatırlattı.

– MOSKOVA