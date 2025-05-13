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Kremlin Sözcüsü Peskov, İsimleri Açıklayacak

YGÜNDEKİ MÜZAKERELERE KATILACAK HEYETİN BELİRLENMESİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek müzakerelere katılacak heyetteki kişilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uygun görüldüğünde kamuoyuna açıklanacağını belirtti. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in, İstanbul’da Putin ile doğrudan görüşme talebine nasıl yaklaştıklarıyla ilgili sorulan bir soru üzerine, “Putin’in 9 Mayıs’ın ardından yaptığı açıklamalardan yola çıkmak gerekiyor. Rus tarafı, perşembe günü gerçekleşmesi gereken müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik başka bir yorum yapmayı planlamıyoruz” ifadesini kullandı.

HEYETTEKİ İSİMLERİN AÇIKLANMASI

Peskov, Rusya’yı İstanbul’da temsil edecek heyetin kimlerden oluşacağıyla ilgili gelen bir soruya ise, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekli gördüğü zaman açıklarız” şeklinde yanıt verdi.

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