Kremlin Sözcüsü Peskov, Müzakere Heyeti İstanbula Gitti

RUS HEYET İSTANBUL’A YOLA ÇIKTI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus müzakere heyetinin bugün İstanbul’a doğru yola çıktığını ve pazartesi sabahı itibarıyla Kiev temsilcileriyle ikinci tur müzakerelere hazır olacağını duyurdu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump ile kişisel görüşme olasılığını ilkesel olarak desteklediğini belirtti.

İYİ HAZIRLIK BİRİNCİ SIRADA

Peskov, “Bu tür temaslara ihtiyaç var, ancak Başkan (Putin) öncesinde iyi bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyor” dedi. Moskova, İstanbul’daki ikinci tur görüşmelerde Rusya ve Ukrayna tarafından hazırlanan mutabakat taslaklarının ele alınmasını bekliyor. Kreml’in, Ukrayna savaşına ilişkin hazırladığı mutabakat metninin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmayacağını bir kez daha teyit etti.

GÖRÜŞMELER Sadece RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA

Peskov, “Avrupa güvenliğinin geleceği elbette Avrupalılarla tartışılmalı, ancak İstanbul’daki görüşmeler yalnızca Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.