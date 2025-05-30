Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov Müzakereyi Duyurdu

RUS HEYETİ, İSTANBUL’DA MÜZAKERELERE HAZIR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2 Haziran’da Rus heyetinin İstanbul’da Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna hazır olduğunu duyurdu. Peskov, Rus heyetinin İstanbul’a doğru yola çıktığını ve 2 Haziran’da Ukrayna ile masaya oturacaklarını belirtti.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERE HAZIRLIK

Peskov aynı zamanda, Putin’in Ukrayna ile üst düzey görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Ancak bunun için öncelikle heyetlerin doğrudan müzakerelerde somut sonuçlar elde etmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mudanya’da “Bilim Şenliği” Yapıldı

Mudanya'da düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler, bilimsel ve sanatsal projelerini sergileyerek Harezmi Eğitim Modeli ile matematik çalışmalarını tanıttı.
Haberler

Aile Korunmalı, Temel Değerdir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ailenin korunması gerektiğini vurgulayarak 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesinin önemine ve anayasada güvence altına alınması gerektiğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.