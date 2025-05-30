Kremlin Sözcüsü Peskov Müzakereyi Duyurdu

RUS HEYETİ, İSTANBUL’DA MÜZAKERELERE HAZIR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2 Haziran’da Rus heyetinin İstanbul’da Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna hazır olduğunu duyurdu. Peskov, Rus heyetinin İstanbul’a doğru yola çıktığını ve 2 Haziran’da Ukrayna ile masaya oturacaklarını belirtti.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERE HAZIRLIK

Peskov aynı zamanda, Putin’in Ukrayna ile üst düzey görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Ancak bunun için öncelikle heyetlerin doğrudan müzakerelerde somut sonuçlar elde etmesi gerektiğini vurguladı.