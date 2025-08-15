Kremlin Sözcüsü, Putin-Trump Uçakta Görüşecek

ABD VE RUSYA ARASINDA TARİHİ ZİRVE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü’nde gerçekleşecek olan Putin ve Trump görüşmesinin bir uçakta yapılacağını açıkladı. Tüm dünyayı ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve heyecanlandırıyor. Görüşmenin, 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla yapılacağı düşünülüyor. Ancak görüşme öncesinde Trump’ın Putin’e yönelik sert ifadeleri dikkat çekti. Trump, “Eğer Putin savaşın sonlandırılmasına razı olmazsa, Rusya’nın karşılaşacağı sonuçlar caydırıcı olacak” dedi. Ayrıca, olası ekonomik yaptırımlar konusunda “Evet, çok ciddi olacak” ifadesini kullandı. Trump’s, gazetecilere verdiği bir cevapta, Putin’in müzakerelerde silah kullanarak anlaşmaya varmaya çalıştığını öne sürdü.

GÖRÜŞME YERİ VE SÜREÇ

Alaska’daki zirveye dair yeni bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Peskov, zirvenin bir uçakta gerçekleşeceğini belirtirken, görüşmenin toplamda 6-7 saat sürebileceğini ifade etti. Peskov, bire bir görüşmeye yardımcıların da katılacağını ve olumlu bir sonuç beklediklerini söyledi. Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alaska’ya gitmek üzere yola çıkarken giydiği “SSCB” tişörtü dikkat çekti. Lavrov, bu tarihi zirve öncesinde böyle bir giysi tercih etti. Geçmişte ABD, Sovyet liderleri Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev ve Mihail Gorbaçov gibi isimleri ağırlamış olsa da, Putin’in Alaska’ya giden ilk Rus lideri olacağı belirtiliyor.

ALASKA’NIN TARİHİ DÖNÜM NOKTALARI

Alaska, Mihail Gvozdev ve İvan Fedorov adlı iki kaşif tarafından 1732’de keşfedildi ve daha sonra tüccarlar tarafından değerlendirilmeye başlandı. Ruslara, kürk ticaretinden önemli gelir sağladı. 1799’da Rus-Amerikan Şirketi kuruldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Kırım Savaşı’nın ekonomik zorlukları, Ruslar için sıkıntılı koşullar yarattı ve bu durum Alaska’nın ABD’ye satılması fikrini doğurdu. İlk olarak 1857’de dönemin Rus Çarı 2. Aleksandr’ın kardeşi Knez Konstantin Nikolayeviç tarafından önerilen bu fikir, 30 Mart 1867’de Çar’ın onayıyla hayata geçti. O dönemde Alaska için Ruslar’a ödenen miktar, günümüzde 153 milyon dolara denk geliyor. Bu alışverişte, ABD Dışişleri Bakanı William Seward büyük rol oynadı; ancak Seward, o dönemde birçok eleştiriyle karşılaştı ve ABD medyası, Alaska’nın satın alınmasını “Seward’ın aptallığı” olarak tanımladı.