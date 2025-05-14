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Kremlin Sözcüsü, Rus Heyetini Bekleyecek

RUS HEYETİ İSTANBUL’DA UKRAYNA HEYETİNİ BEKLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul’da bekleyecek” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili olarak, Rus heyetinin yapısına dair soruları yanıtlayan Peskov, “Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin’in 11 Mayıs’taki açıklamaları geçerliliğini koruyor” şeklinde konuştu. Rusya’nın görüşmelere hazırlığı ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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