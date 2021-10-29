Kremlin’den G20 açıklaması

Kremlin’den yapılan açıklama ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 zirvesine video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Roma’da 16’ıncısı düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, zirve kapsamında küresel ekonominin canlandırılması, dijital dönüşüm ve BM’nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanması ile ilgili fikir paylaşımında bulunulacağı belirtildi.

Bununla beraber açıklamada, zirvede, pandeminin getirdiği neticelerin üstesinden gelinmesi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve tüm dünyada toplumsal bağışıklığın geliştirilmesi konularının üzerinde durulacağı kaydedildi.

Liderler, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele, çevrenin korunması ve düşük karbon salınımının yapıldığı ekonomiye geçiş konularını ele alacak.

Zirvede alınan önemli kararlar bir deklarasyonla sabitlenecek.

Kremlin, daha önce Rusya’da 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen izin günlerinde Putin’in yüz yüze görüşme yapmayacağını duyurmuştu.