Kremlin’den ilginç Ukrayna açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, savaşın seyrine dair konuştu ve Ukrayna’da rejim değişikliğini amaçlamadıklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının seyri değişti. Rusya’nın kritik öneme sahip ve ilhak ilan ettiği Herson’dan geri çekilmesi sonrası Kremlin’den yeni bir Ukrayna açıklaması geldi. Moskova yönetimi, Kiev’de rejim değişikliği amaçlamadıklarını olmadıklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 9 aydır devam ediyor. Rusya’nın 4 bölgeyi ilhan etmesinin ardından Herson bölgesinden vazgeçmesi deprem etkisi oluşturmuştu. Kremlin’den gelen son açıklamalar ise savaşta dengelerin değiştiğini gösteriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna hükümetini devirmeyi düşünmediğini söyledi. Peskov ayrıca Moskova’nın askeri hedeflerine ulaşacağı konusunda ısrar etti ancak bu amacın hükümeti değilştirmeyi amaçlamadığını söylerine ekledi.

Peskov, gazetecilerin işgalin amacı olup olmadığına ilişkin sorusuna da ‘Hayır, başkan zaten bundan bahsetti’ cevabını verdi.

Peskov, Ukrayna’daki amaçlarının ‘çeşitli yöntemlerle ve çeşitli amaçlarla’ yapılacağının sözlerine ekledi.

RUS ASKERLERİ GERİ ÇEKİLMESİ ÇEŞİTLİ ŞEKİLDE YORUMLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Rus askerleri ‘Kırım’ın anahtarı’ olarak bölgeden geri çekilmişti. Rus askerlerinin Dinyeper nehrinden çekiliş anı ise anbean görüntülenmişti. Rusya’nın bölgeden geri çekilmesi çeşitli şekilde yorumlanmıştı.

Rusya’nın Herson yakınlarındaki büyük bir baraja saldırı düzenleyerek patlatacağını, şehri sular altında bırakacağını hatta şimdiden baraja mayın döşediği iddia edildi. Putin’in iddia edilen planı istediği gibi işlerse şehir sular altında kalacak ve nükleer santralin ihtiyaç duyduğu suya sahip olamayacağı için nükleer sızıntılar başlayacak

Ayrıca su taşkınları nedeniyle binlerce Ukraynalı bölgeden kaçarak Avrupa’ya büyük çaplı göç dalgasına zemin hazırlayacağı iddia edilmiş bir başka görüş ise zorlu kış şartlarından dolayı gittiği yönündeydi.