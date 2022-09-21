Kremlin’den Pelosi’ye tepki

Kremlin’den Ermenistan’a ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’ye tepki geldi.

Karabağ’da Ermenistan’ın provokasyonlarının ardından başlayan gerilim sürüyor. Erivan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin açıklamalarına, Azerbaycan’dan sonra Kremlin de tepki gösterdi.

Ermenistan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla sınırda meydana gelen çatışmalar konusunda Azerbaycan tarafını suçlamıştı.

Azerbaycan’ı suçlayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye Moskova’dan da tepki geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Yüksek sesle dillendirilen açıklamalar değil,

sessiz ve sağduyulu bir yaklaşım istikrarı sağlayabilir.” denildi.

“Pelosi’nin Ermenistan yanlısı bir politikacı olduğu biliniyor”

Pelosi’ye daha önce Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da tepki göstermişti.

Nancy Pelosi’nin iddiaları “mesnetsiz ve kabul edilemez” olarak nitelenmiş, “Pelosi’nin Ermenistan yanlısı bir politikacı olduğu biliniyor” ifadeleri kullanılmıştı.