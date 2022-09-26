Kremlin’den seferberlik açıklaması

Kremlin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seferberlik açıklamasına ilişkin mesaj yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seferberlik çağrısına tepkiler sürerken, pek çok Rus erkeği sınrı ülkelerden kaçmaya başladı, protestolarda güvenlik güçleri sert müdahalelerde bulundu. Kremlin ise bugün geri adım attı ve ‘Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı, bu düzeltilecek’ açıklamasında bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ederken Ukrayna cephesi son dönemde üstünlüğü ele geçirip Rus işgalindeki bölgeleri tek tek geri almaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu gelişmeler üzerine kısmi seferberlik çağırısı yaptığını duyurmuştu. Rus vatandaşlarının havalimanlarına akın etmesi sonucu uçak biletleri fiyatları bir anda fırlamıştı. Ülkeyi araçları ile terketmeyi çalışan Rus vatandaşları ise sınır bölgelerde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Kremlin’in bu kararının tartışması sürerken, yeni bir açıklama geldi ve “Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı. Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek” denildi.

Bir başka sorun ise ülkeden kaçan Ruslara ilişkin. Kaçan Ruslara sınırların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda ise Kremlin “Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı” ifadelerini kullandı.