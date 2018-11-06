Kremlin’den Trump açıklaması

Kremlin’den Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya’nın, ABD seçimlerine müdahale iddiaları için bazı soyut analizleri dikkate alarak yanıt veremeyeceği, ABD ara seçimlerinin yakından takip edileceği, Paris’te planlanan Trump ve Putin görüşmesinin tam kapsamlı olmasının zor göründüğü fakat iki liderin Paris’te olası kısa karşılıklı görüşmeler yapabileceği söylendi.

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