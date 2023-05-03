Kremlin’e saldırı! Putin’e suikast girişimi olarak değerlendiriliyor

Rusya, Kremlin’e İHA’larla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin’e suikast olarak değerlendiriliyor.

Rusya, Kremlin’e insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “Saldırıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz.” denildi.

Rusya Ukrayna’yı, Kremlin’e gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırarak Devlet Başkanı Vladimir Putin’e suikast düzenlemekle suçladı.

Kremlin, saldırıyı “planlı bir terör eylemi olarak” değerlendirdiğini açıkladı.

İddia edilen saldırıda iki insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı ve bunların Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PUTİN, SALDIRILAR ESNASINDA KREMLİN’DE DEĞİLDİ

Bununla birlikte Kremlin, Putin’in saldırılar esnasında Kremlin’de olmadığını ve bölgedeki binaların hiçbir zarar görmediğini aktardı.

Rusya’dan yapılan açıklamada, “Ukrayna, Kremlin’e 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. İHA’lar etkisiz hale getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz.” denildi.

Diğer taraftan, iddia Kremlin tarafından ortaya atıldı ve Rus haber ajansları son dakika olarak geçti.