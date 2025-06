Kreş, Bağışlarla Yüksek Eğitim Verecek

BAĞIŞLARLA YAPILACAK KREŞİN TEMELİ ATIYOR

Hatay’ın Defne ilçesinde, bağışlarla gerçekleştirilecek ve üç dilde eğitim sunacak bir kreşin temeli atıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Defne Belediyesi, Dünya Çocukları Vakfı (DÇV) ve ISS-Netzwerk gGmbH iş birliğiyle Aşağıokçular Mahallesi’nde inşa edilecek kreş, Türkçe, Almanca ve İngilizce eğitim verecek.

KREŞİN ÖNEMİ VE BAĞIŞ KAMPANYASI

Başkan Mehmet Öntürk, Almanya’daki Türk ve Alman vatandaşlarının bağış kampanyalarına destek verdiklerini ifade ediyor. Öntürk, Hatay’ın tekrar ayağa kalkmasında bu tür kampanyaların kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sadece Hatay’a harcanan 44 milyar dolardır. Afetin boyutu bu kadar büyük ama bu kreşin yapılması emin olun, o 44 milyar dolardan daha değerli,” diyor.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR UMUT OLACAK

Gazze ve Filistin’deki çocukların sıkıntılarını hatırlatan Öntürk, “Bugün insanlık basit ve şahsi meseleler için birbirini öldürüyor. 1000 kilometre mesafelerden birbirlerine füzeler atıyorlar. Gazze’de, Filistin’de o çocuklar zulüm içerisinde yaşıyor,” ifadelerini kullanıyor. Birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Öntürk, Türk-Alman dostluğunun güzel bir örneği olduğunu vurguluyor. “Bunu yapan her insana teşekkür ediyorum. Benim şehrime yardım için gelen herkese her zaman kapım açık olacak ve her zaman da yanlarında olacağım,” diyor.

KREŞİN YAPISI VE KAPASİTESİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, yeni kreşin yaşam ve kahkahalarla dolu bir yer olacağını ifade ediyor. Dünya Çocukları Vakfı Başkanı Ali Koban, 6 Şubat 2023’ten beri Hatay’a yardımların sürdüğünü belirterek, “Hatay’a ikinci kreşi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum,” diyor. Koban, yeni kreşin 750 metrekarelik bahçesinde kum havuzu, kaydırak ve oyun alanlarının olacağını, üç sınıfta toplam 66 çocuğa eğitim imkanı sunulacağını açıklıyor.

TÖREN VE KATILIMCILAR

Konuşmaların ardından kreşin temeli atıldı. Törene, Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Christina Busche, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya İnal, Hanseatic Help Vakfı Genel Müdürü Claudia Meister, Berlin Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç ve Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün katıldı.