Kreşlerden Velilere Gelen Dikkat Çekici Mesajlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata nedenleriyle iptal edilmesi, önemli gelişmelere yol açtı. Bugün, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte, İBB’ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmaların kapsamı genişledi. İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da dahil olmak üzere toplam 84 kişi gözaltına alındı. Bu isimler hakkında “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “Suç örgütüne üye olmak”, “İrtikap”, “Rüşvet”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “İhaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltildi.

GÖZALTI OPERASYONUNUN ETKİLERİ

Gözaltıların ardından gündeme gelen bir iddia, Şişli Belediyesi’ne ait kreşlerin hizmetlerine ara verildiği yönünde. Gazeteci Canan Kaya, bir izleyicisinden aldığı WhatsApp konuşmasını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesine bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi” şeklinde ifade etti. Bunun yanı sıra, sosyal medyada bazı kullanıcılar da benzer paylaşımlar yaptı.

KREŞLERDE HİZMETLERİN DURDURULMASI

Kreşlerden velilere gönderilen mesajlarda şu ifadelere yer verildi: “Sayın velilerimiz kamuoyuna da yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere belediyemizin hizmetleri geçici olarak durdurulmuş olup, çocuklarımızın ve velilerimizin bu süreçte mağdur olmaması amacıyla bugün hizmetimize geçici bir süre ara vermek zorundayız. Saygılarımızla bilginize sunarız. Lütfen en kısa sürede gelip alabilir misiniz?” Ayrıca, “Sayın velilerimiz kreşlerimizde geçici olarak hizmete ara verilmiş olup çocuklarınızı saat 12.00’ye kadar kreşten almanızı rica ederiz” ifadeleri de mesajlarda yer aldı.