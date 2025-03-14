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Kreşte Şiddet Davası Devam Ediyor

ÖĞRENCİLERE ŞİDDET İDDİASIYLA DAVADA DEVAM

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, çocuklarının şiddete maruz kaldığı iddiasında bulunan aileler ve taraf avukatları katıldı. Kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ve öğretmenler S.M. ile B.Y. ise duruşmada yer almadı.

AİLELERİN TALEPLERİ

Duruşmaya katılan velilerden N.Ç, çocuklarının olayın etkisinden hala kurtulamadığını söyleyerek, “Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, M.Ö. ve F.T’nin bir sonraki duruşmada sanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı 20 Haziran’a erteledi.

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