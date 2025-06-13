Kriket Takımımız Türkiye Şampiyonu Oldu

EDREMİT’TE MOR MENEKŞELER SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILARI

Van’ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde 11 yıl önce kurulan Mor Menekşeler Spor Kulübü, bu yıl gerçekleştirilen okullar arası kriket şampiyonasında küçük kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak kaydını aldı. Ayrıca, küçük erkeklerde Türkiye 3’üncüsü olan takım, yıldız kız ve erkeklerde de Türkiye 4’üncüsü oldu. Takımın antrenörü Ali İhsan Özmen, kızlara yönelik bazı olumsuz söylemlere tepki göstererek 2014 yılında ‘Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı’nı kurdu. Zamanla spor kulübü haline gelen yapı, futboldaki başarıları kriket, atletizm, softbol, ragbi ve beyzbola da taşıdı.

KRIKETTAKİ GELİŞME VE BAŞARILAR

2018’de düzenlenen okullar arası müsabakalarda futbolda Türkiye ikinciliği elde eden Mor Menekşeler Spor Kulübü, 2 yıl önce kurduğu kriket takımıyla Afyonkarahisar’daki ilk kriket şampiyonasına katıldı ve yıldız kızlarda 2’nci, küçük kızlarda da Türkiye 3’üncüsü oldu. Geçen yıl küçük erkeklerde Türkiye şampiyonu olan kriket takımı, bu yıl 20-31 Mayıs tarihleri arasında 70 takımın katılımıyla yapılan Kriket Türkiye Şampiyonası’nda küçük kızlarda şampiyonluk elde etti. Küçük erkeklerde Türkiye 3’üncüsü, yıldız kız ve erkeklerde ise takım olarak Türkiye 4’üncülüğünü başardı. Mor Menekşeler Spor Kulübü, ayrıca diğer illerde düzenlenen softbol ve beyzbol şampiyonlarında Türkiye 5’inciliği kazandı. Takım, çevreleri tarafından ilgiyle takip ediliyor ve takdir ediliyor. Önümüzdeki yıl düzenlenecek şampiyonalara halı sahada hazırlıklara devam ediyorlar.

Okulun Beden Eğitim Öğretmeni ve takım antrenörü Özmen, kulüp bünyesinde bulunan 168 sporcuyla gurur duyduğunu belirterek, “Mor Menekşeler Spor Kulübü 2014 yılında futbolla başladı ve o zamandan beri çeşitli branşlarda başarılı olmayı araştırdık. Bu yıl düzenlenen şampiyonada 4 takımımız Türkiye derecesi elde etti. Küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde 70 takım katıldı. Küçük kızlarda kriket takımımız Türkiye şampiyonu oldu ve bu başarıdan dolayı gururluyum” dedi.

KIZ ÇOCUKLARININ BAŞARI HİKAYELERİ

Kriket Takımı Kaptanı Sudenaz Adsız (12), spor hayatına ilk başladığında erkeklerin kendileriyle dalga geçtiğini ifade ederek, “‘Kriketten ne anlarsınız’ dediler. Ancak 70 takım arasında Türkiye şampiyonu olduk. Çok mutluyuz; hedefimiz milli takıma seçilmek” şeklinde konuştu. Takımın 2’nci kaptanı Nuda Kaya ise “Ailemin çevresi bu spora girmemizi pek istemiyordu ama başarımız sayesinde artık destek oluyorlar. Bu konuda bize emek veren Ali İhsan hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.