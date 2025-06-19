Kripto Alanı, Trump’ın Truth Social Paylaşımıyla Canlandı. Başkan, ABD Stabilcoinleri İçin Yasa İstemekte. Tasarı, Stabilcoinlere Düzenleyici Çerçeve Getiriyor. Trump, Gecikme Ve Ekleme Yok Dedi. Yasa, Rezerv Zorunluluğu Getiriyor. Stabilcoinler İçin Sıkı Kurallar Belirleniyor

KRİPTONUN HAREKETLİ DÜNYASI

Kripto dünyası, Trump’ın Truth Social üzerindeki paylaşımıyla büyük bir hareketlilik kazandı. Başkan, ABD’nin Stablecoinları için Ulusal İnovasyonu Yönlendirme ve Kurma Yasası’nın gecikmeksizin imzasına sunulmasını talep ediyor. Bu yasa tasarısı, dolar bazlı stablecoinler için detaylı bir düzenleyici çerçeve oluşturuyor ve tam rezerv desteği zorunluluğu getiriyor. Trump’ın paylaşımında, “Senato Amerika’yı Dijital Varlıklarda tartışılmaz lider yapacak inanılmaz bir tasarıyı az önce geçirdi.” ifadesi dikkat çekti.

ACİL GEÇİŞ ÇAĞRISI

ABD Başkanı, Temsilciler Meclisi’ni tasarının “şimşek hızında” geçmesi için harekete geçmeye davet etti ve “gecikme yok, ekleme yok” mesajını verdi. GENIUS Yasası, stablecoin ihracatçılarına katı kurallar getiriyor. Bu yasa, 1:1 tam rezerv desteğini zorunlu kılarken, federal veya eyalet düzeyinde lisans gereksinimlerini ve Kara Para Aklama ile Mücadele uyumluluk kontrollerini içeriyor.

TASARI ÜZERİNE YORUMLAR

Yasa önerisinin destekçilerinden Senatör Bill Hagerty, bu düzenlemenin “her boyuttan işletmelerin ve ülke genelindeki Amerikalıların ödemeleri günler hatta bazen haftalar beklemek yerine neredeyse anında gerçekleştirmelerine” yardımcı olacağını aktardı. Ancak yasa tasarısı, daha önce bazı engellerle karşılaştı. Mayıs ayında yapılan ilk oylamada, Demokrat senatörlerin Trump’ın kripto endüstrisi ile olan bağlantılarına dair endişeleri nedeniyle tasarı başarısız oldu.

MUHALETLER VE YENİ YASA GİRİŞİMLERİ

Senatör Elizabeth Warren, Trump ve ailesinin bu yasanın geçmesi durumunda USD1 stablecoininden “yüz milyonlarca” dolar kazanacağını iddia ederek tasarıya ciddi bir muhalefet gösterdi. Ayrıca, Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi, kendi stablecoin mevzuatı olan STABLE Yasası’nı ilerletmek için oy kullandı. Bu durum, GENIUS Yasası’nın ilerleyişi için ek değerlendirmeler gerektirebiliyor.