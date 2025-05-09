Kripto Borsası Gemini, Avrupa’da Türev Ürünler Sunacak

KRİPTO PARA BORSASINDAN YENİ GELİŞMELER

Kripto para borsası Gemini, Malta’dan aldığı finansal hizmetler lisansıyla Avrupa genelinde kripto türev ürünleri sunma yetkisi kazandı. Winklevoss kardeşler tarafından kurulan bu borsa, MiFID II kapsamında hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara hizmet vermeyi amaçlıyor. Sürekli vadeli işlemler ve diğer türev ürünlerin Avrupa pazarında önümüzdeki aylarda sunulması bekleniyor.

EĞİTİM BİRİMİ KURULDU

Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan Gemini, Avrupa genelindeki kripto türev ürünleri ticaretini artırmak için düzenleyici onay aldığını açıkladı. 9 Mayıs’ta yapılan resmi duyuruda, Malta Finansal Hizmetler Kurumu’ndan (MFSA) Finansal Araçlar Piyasası Direktifi II (MiFID II) lisansı alındığı belirtildi. Gemini’nin Avrupa direktörü Mark Jennings, “Ticari faaliyetlerimize başladığımızda, MiFID II kapsamında AB ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) genelinde düzenlenmiş türev ürünleri sunabilir hale geleceğiz.” şeklinde konuştu. Jennings, bu lisansın Gemini’nin Avrupa’daki akışında önemli bir kilometre taşı olduğunu ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara türev ürünleri sunma hedefine bir adım daha yaklaştıklarını vurguladı. Sunulacak ürünler arasında sürekli vadeli işlemler (perpetual futures) ve diğer türev ürünler bulunacak.

BÜYÜME STRATEJİSİ VE GELECEK PLANI

Jennings, “Önümüzdeki aylarda, bu ürünleri Avrupa genelinde başlatmak için gerekli koşulları karşılamak üzere çalışacağız.” sözleriyle dikkat çekti. MFSA’nın kayıtlarına göre, Gemini’nin Malta’daki kuruluşu olan Gemini Intergalactic EU Artemis’e 8 Mayıs’ta lisans verildi. Bu son lisans, ABD merkezli borsanın Avrupa’daki düzenleyici sürecindeki önemli bir aşamayı temsil ediyor. Ayrıca, Gemini Ocak ayında Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yönetmeliklerine uyum sağlamak için Malta’yı merkez olarak seçeceğini belirtti.

KRİPTO SEKTÖRÜNDEKİ DİĞER GELİŞMELER

Bu gelişmeler, Gemini’nin Aralık 2024’te MFSA’dan altıncı Avrupa sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) kaydını almasının hemen ardından yaşandı. Ancak borsa, henüz tam MiCA lisansını elde etmedi. Gemini’nin Avrupa’da gerçekleştireceği kripto türev ürünleri lansmanı, küresel kripto endüstrisinde türev ürünlere olan ilginin arttığını gösteriyor. ABD’nin işlem hacmine göre en büyük kripto borsası Coinbase, 8 Mayıs’ta dünyanın önde gelen kripto türev platformlarından Deribit’i 2.9 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, rakip borsa Kraken’in 1 Mayıs’ta türev işlem platformu NinjaTrader’ı satın alma planlarını doğrulamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.