Kripto Dünyası Trump’ın Paylaşımıyla Hareketlendi. Yasa, ABD Stablecoinları İçin Geniş Düzenleme Getiriyor. Trump, Tasarının Şimşek Hızında Geçmesini İstedi. GENIUS, İhraççılara Sıkı Kurallar Getiriyor. Senatörler, Yasanın Geçmesi İçin Mücadele Ediyor. Stablecoin Mevzuatı İçin Ek Değerlendirmeler Gerebilir

KRİPTODÜNYASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Kripto dünyası, Trump’ın Truth Social’dan yaptığı paylaşımın ardından hareketleniyor. Başkan, ABD’deki stablecoinler için hazırlanan Ulusal İnovasyonu Yönlendirme ve Kurma Yasası’nın beklenmeden imzalanmasını istiyor. Bu yasa tasarısı, dolar sabitli stablecoinler için geniş kapsamlı düzenleyici bir çerçeve sunuyor ve tam rezerv desteği zorunluluğu içeriyor.

YASANIN ÖNEMİ VE ETKİSİ

Trump, göndermiş olduğu mesajda, “Senato Amerika’yı Dijital Varlıklarda tartışılmaz lider yapacak inanılmaz bir tasarıyı az önce geçirdi.” ifadelerini kullanarak, Temsilciler Meclisi’ni tasarıyı “şimşek hızında” geçirmeye davet etti ve “gecikme yok, ekleme yok” mesajını verdi. GENIUS Yasası, stablecoin ihraççılarına sıkı düzenlemeler getiriyor. Bununla birlikte, tam 1:1 rezerv desteğini zorunlu kılarken, federal veya eyalet düzeyinde lisans gereklilikleri ve Kara Para Aklama ile Mücadele uyumluluk kontrollerini de kapsıyor.

Yasa önerisinin destekçisi Senatör Bill Hagerty, bunun “her büyüklükten işletmelerin ve ülke genelindeki Amerikalıların ödemeleri günler, hatta bazen haftalar beklemek yerine neredeyse anında halletmelerine” imkan tanıyacağını belirtti. Ancak yasa tasarısı, daha önce çeşitli engellerle karşılaştı. Mayıs ayında Senato’da gerçekleştirilen ilk oylamada, Demokrat senatörlerin Trump’ın kripto endüstrisiyle olan bağlantıları nedeniyle tasarı başarısız oldu. Senatör Elizabeth Warren, Trump ve ailesinin yasanın geçmesi durumunda USD1 stablecoininden “yüz milyonlarca” dolar kazanacağına dair eleştirilerde bulundu.

STABLECOİN MEVZUATINDAKİ GELİŞMELER

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi de kendi stablecoin mevzuatı olan STABLE Yasası’nı ilerletmek için oy kullandı. Bu durum, GENIUS Yasası’nın ilerleyişi için ek değerlendirmeler yapılmasını gerektirebilir. Kripto para dünyasındaki bu gelişmeler, düzenleyici çerçevelerin evrimi açısından dikkatle izleniyor.