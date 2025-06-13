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Kripto Dünyasında Değişim Süreci Başladı

KRİPTO DÜNYASINDA BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER

Donald Trump’ın başkanlığa dönmesiyle birlikte kripto dünyasında beklenen değişim ortaya çıktı. SEC’in açıkladığı kapsamlı iptal kararı, Gary Gensler döneminde oluşturulan birçok düzenlemeyi geçersiz kıldı. Coinbase gibi büyük borsaların hukuk müşavirleri, bu gelişmeyi sosyal medyada büyük bir zafer olarak değerlendirdi.

KURALLARDAKİ GÖRDÜĞÜ DEĞİŞİM

SEC’in iptal ettiği 14 kural arasında kripto sektörü için en önemli düzenlemeler bulunuyordu. Kural 3b-16, DeFi protokollerini menkul kıymet borsası olarak sınıflandıracak geniş bir tanım içeriyordu. Eğer bu düzenleme yürürlüğe girmiş olsaydı, birçok DeFi protokolü geleneksel borsalarla aynı düzenleyici gerekliliklere tabi olacaktı. SEC’in önerdiği tanım, “alıcı ve satıcıları bir araya getiren sistemler” ifadesini içerdiği için merkezi olmayan pek çok protokolü etkileyebilirdi.

KONTROLLERE SON VERİYOR

Kripto saklama gereklilikleri ile ilgili iptal edilen kural da sektör açısından büyük önem taşıyordu. Mart 2023’te önerilen Danışman Müşteri Varlıklarını Koruma kuralı, yatırım firmalarını kripto dahil tüm müşteri varlıklarını “nitelikli saklayıcı” ile tutmaya zorlayacak bir düzenleme getirmeyi planlıyordu. Çoğu kripto borsası ve cüzdan sağlayıcısı bu tanıma uymadığı için pek çok danışman şirket, sağlayıcı değiştirmek veya kripto alanından tamamen çıkmak zorunda kalabilirdi. Bu iptal, kripto sektöründeki firmaların daha esnek bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

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