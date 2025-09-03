Kripto Dünyasında Tron Inc. Farklı Strateji İzliyor

KURUMSAL YATIRIMDA TRON INC.’İN FARKLI STRATEJİSİ

Kripto para dünyasında gözlemlenen kurumsal yatırım artışı içinde Tron Inc., seçtiği farklı bir strateji ile dikkat çekiyor. Şirketin en büyük hissedarı Bravemorning Limited, alım haklarını kullanarak toplamda 312,5 milyon TRX token satın aldı. Bu hamle, Tron Inc.’nin TRX’in halka açık en büyük sahibi olmasını sağladı. CEO Rich Miller, Bravemorning’den yapılan 110 milyon dolarlık yatırımın şirketin piyasa pozisyonunu güçlendirdiğini belirtiyor. Bravemorning, şirketin toplam hisse yapısında artık yüzde 86,6’lık bir orana ulaştı ve bugüne kadar toplamda 210 milyon dolarlık bir yatırım sağlamış durumda.

TERSİNE BİRLEŞME VE YENİ FAALİYETLER

Tron Inc., faaliyetlerine haziran ayında SRM Entertainment ile yaptığı tersine birleşme sonrasında başlamıştı. Bu anlaşma, 100 milyon dolarlık öz sermaye sağlamanın yanı sıra, 210 milyon dolarlık tercihli hisse ve hak senetlerini de içermekte. Ek olarak, Tron’un kurucusu Justin Sun, şirketin danışmanı olarak katılım sağladı. Temmuz ayında, şirket, ABD düzenleyicilerine ortak hisse senedi, tercihli hisse senedi, borç menkul kıymetleri ve hakların bir karışımından oluşan 1 milyar dolara kadar kaynak toplama başvurusunda bulundu. Elde edilecek gelir, TRX rezervinin ve Web3 iş birimlerinin genişletilmesi amacıyla kullanılacak.

PİYASA PERFORMANSI VE UZMAN YORUMLARI

Google Finance verilerine göre, Tron Inc.’nin hisseleri son altı ay içinde yüzde 1.128’den fazla bir artış göstermiş durumda. Şirketin hisse senedi şu an yaklaşık 4,30 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ancak bazı uzmanlar bu stratejinin riskli olduğunu vurguluyor. Bitget Wallet’ın pazarlama şefi Jamie Elkaleh, “Şirketin kendi öz sermaye benzeri varlığını teminat olarak tutması döngüsel ve tehlikeli” olduğunu ifade ediyor. Elkaleh, “Tron Inc.’ye olan güven sarsılırsa, TRX düşebilir ve bu da şirketin algılanan değerini daha da aşağı çeker,” diyerek durumu özetliyor. Kripto hazine stratejilerinin 2025’in ilk yarısında momentum kazanması beklenirken, şirketler geleneksel Bitcoin ağırlığından uzaklaşarak Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük altcoinlere yöneliyor.