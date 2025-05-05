Kripto Düzenlemeleri, Güven Artırıyor Ve Koruyor

KRİPTO MEVZUATINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yeni mevzuat, sektörde güvenin artırılması ve yatırımcı haklarının korunması için önemli düzenlemeler içeriyor. Sermaye yeterliliği, müşteri varlıklarının güvenli saklanması ve operasyonel şeffaflık gibi konularda belirlenen standartlar, platformların iş yapış şekillerinde büyük değişiklikler gerektiriyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Sektör uzmanları, bu düzenlemelerin başlangıçta uyum süreçlerinde bazı zorluklar yaratabileceğini, ancak Türkiye kripto ekosisteminin uzun vadede olgunlaşmasına ve güvenilirliğinin artırılmasına katkıda bulunacağını vurguluyor.

ANDX YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Andx yönetimi, Türkiye’deki yeni kripto düzenlemelerine tam uyum sağlamak için hazırlıklarını devam ettirdiklerini belirtti. Andx CEO’su Ali Erhan Tamer, platformun güncel durumu hakkında şöyle konuştu: “Henüz müşteri alımına başlamadık. Bu sebeple yakında aktif olacağız ve müşteri kabulüne başladığımız noktada daha spesifik yanıtlar ve yeniliklerimizden bahsedebiliriz.” Andx’in bu tutumu, Türkiye’deki kripto varlık sektörünün gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Platform, düzenlemelere uyum sürecini kararlılıkla sürdürürken, yakın zamanda kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.