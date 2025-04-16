Kripto Düzenlemeleri Rekabeti Artırıyor

KÜRESEL DÜZENLEME REKABETİ

Kripto para sektöründeki düzenlemeler, ABD ve Avrupa arasında yeni bir rekabet alanı oluşturuyor. Milano’da düzenlenen bir etkinlikte Giorgetti, dolara dayalı stablecoinlerin, Avrupalı kullanıcılara ABD’de banka hesabı açmadan sınır ötesi ödemeler için yaygın bir yöntem sağladığını ifade etti. Bu durum, Avrupa’nın parasal egemenliğini tehdit ediyor ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, bu konu üzerine alarm zilleri çalmaya başladı.

ABD’DE PARÇALI DÜZENLEME

ABD’deki stablecoin düzenlemesi şu an parçalı bir yapı içerisinde. Bir bütünlük oluşmadan, farklı kurumlar mevcut yasaları uygulayarak stablecoinleri düzenliyor. Ancak yasa koyucular, düzenlemelerde gerekli değişiklikleri uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor. 2 Nisan’da ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, Daha İyi Bir Defter Ekonomisi için Stablecoin Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği (STABLE) Yasasını kabul etti. Bu tasarı, şu anda tam bir oylama için Temsilciler Meclisi’ne gönderiliyor.

Bu gelişmeler, Avrupa Birliği yetkililerini avronun uluslararası bir para birimi olarak konumunu güçlendirmek için daha fazla adım atma konusunda zorluyor. Giorgetti, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından geliştirilen dijital euronun, Avrupalıların yabancı çözümlere başvurma ihtiyacını minimize etmede kritik olacağını belirtti. ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone da benzer endişeleri dile getirdi ve 8 Nisan’da yayımlanan bir makalede ABD stablecoin’lerinin artan popülaritesi karşısında kaygılarını ortaya koydu. Cipollone, euro bölgesinin parasal egemenliğini korumak için bir merkez bankası dijital para birimi başlatılmasını önerdi.

GENIUS YASASI VE GELECEK

ABD’de ilerleyen bir diğer düzenleme ise ABD Stablecoinler için Rehberlik ve Ulusal Yenilik Oluşturma (GENIUS) Yasası. Bu yasa, ihraççıların bire bir destekli rezervleri sürdürmelerini, Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) yasalarına uymalarını ve küresel ekonomide dolar hakimiyetini artırmalarını gerektiren sıkı kurallar oluşturuyor. GENIUS Yasası’nın yasalaşması için ise henüz Kongre’nin her iki kanadından onay alması ve başkanlık imzası gerekiyor.