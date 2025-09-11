Kripto Düzenlemelerinde Dönüm Noktası Yaşanıyor

KRİPTODA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto düzenlemelerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. SEC’in yeni başkanı Paul Atkins, yaptığı açıklamada “Project Crypto” isimli kapsamlı projeyi duyurdu. Bu proje, Donald Trump döneminin Amerika’yı “dünyanın kripto başkenti” haline getirme hedefinin önemli bir parçası konumunda. Başkan Atkins, önceki yönetimin kriptoya karşı olan tutumunun sona erdiğini ve yeni dönemde sektördeki engellerin kaldırılacağına dikkat çekti. Atkins “Çok uzun süre boyunca SEC, kripto sektörünü baltalamak için soruşturma, mahkeme celbi ve icra yetkilerini silah olarak kullandı.” ifadesini kullandı. Bu tutumun sadece faydasız değil, aynı zamanda zararlı olduğunu vurgulayan Atkins, bu yaklaşımın işleri, yeniliği ve sermayeyi başka ülkelere kaydırdığını söyledi.

PROJECT CRYPTO’NUN HEDEFLERİ

Project Crypto çerçevesinde SEC, “piyasalarımızın zincir üstüne geçmesini sağlamak için menkul kıymet kurallarını ve düzenlemelerini modernize etmek” amacıyla adımlar atıyor. Bu güncelleme, kripto varlıkların menkul kıymet statüsüyle ilgili daha net direktifler verilmesinin yanı sıra ticaret platformlarına tek bir düzenleyici çatı altında ihracat, borç verme ve staking hizmetleri sunma imkânı tanımayı da kapsıyor. Düzenleyiciler, yatırımcıları korumanın önemine dikkat çekerek gereken minimum etkili düzenleme düzeyini sağlaması gerektiğini belirtiyor. Atkins, SEC Komisyonu Üyesi Hester Pierce’ın başkanlık ettiği Kripto Çalışma Grubu’nun tokenizasyon ve staking alanları gibi konularda kripto aktörleri için kuralları netleştirme çalışmalarını da övdü.