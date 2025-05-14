Kripto Düzenlemelerinde Önemli Değişiklikler Başladı

DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDEKİ KARAR

Kripto para ekosistemi için oldukça önemli olan bu karar, düzenleyici kurum SEC’in politika değişikliğini yansıtıyor. Yapılan açıklamaya göre, BlackRock’ın nakit yerine doğrudan Bitcoin ile geri ödeme talebi, yatırımcılardan toplanan görüşler doğrultusunda değerlendirilecek. SEC’in bu adımı, kripto para piyasasında verimliliği artırma potansiyeli taşıyor. Şu anda BlackRock, yatırımcılara geri ödeme yaparken Bitcoin’i satmak ve nakde çevirmek durumunda kalıyor. Ancak yeni sistem devreye girerse, yatırımcılar doğrudan Bitcoin alabilecek.

ETFLERİN VERİMLİLİĞİ

ETF analisti James Seyffart, bu değişikliğin ETF işlemlerinin verimliliğini önemli ölçüde artıracağını belirtiyor. SEC, bunun yanı sıra Grayscale Litecoin Trust, Grayscale Solana Trust ve 21Shares Dogecoin ETF başvurularını değerlendirmeye alarak halktan yorum toplama sürecine girecek. Paul Atkins liderliğindeki yeni SEC yönetimi, önceki dönemlerin katı tutumunu bırakıp kripto sektörü ile daha yapıcı bir diyalog kurma yolunda ilerliyor. Trump döneminden bu yana SEC, birkaç kripto davasını düşürdü ve sektör düzenlemeleri için yuvarlak masa toplantıları düzenliyor.

DÜZENLEYİCİ ÇEVRENİN DEĞİŞİMİ

Atkins, pazartesi günü düzenlenen kripto yuvarlak masa toplantısında, SEC’in kripto düzenlemeleri konusundaki vizyonunu aktarırken, kurumun önceki yaklaşımını eleştiriyor. Bu gelişmeler, kripto para yatırımcıları için daha elverişli bir düzenleyici çevrenin oluşmakta olduğunu gösteriyor.