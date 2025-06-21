Kripto ETF Gelişmeleri Yatırımcıları Heyecanlandırıyor

KRİPTO ETF PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Kripto ETF piyasasında meydana gelen gelişmeler, altcoin yatırımcıları açısından umut verici bir tablo oluşturuyor. Paul Atkins’in SEC yönetimine geçmesiyle birlikte, kripto para varlıklarına yönelik daha destekleyici bir yaklaşım benimsenmesi, ETF başvurularının onay sürecini hızlandırıyor. Özellikle Solana ETF başvurularında SEC’in S-1 dosyalarının güncellenmesini talep etmesi, yakın bir zamanda onayların gelebileceği konusunda güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

SPOT KRİPTO ETF BAŞVURULARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bloomberg ETF uzmanları Eric Balchunas ve James Seyffart, spot kripto ETF başvurularının büyük çoğunluğu için olasılıklarını yüzde 90 veya daha yükseğe çıkardıklarını belirtiyor. İki hafta öncesinde, XRP, Dogecoin ve Cardano fonlarının yıl sonuna kadar onay alma ihtimalini yüzde 90’ın altında gören uzmanlar, SEC ile yaşanan etkileşimi oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Seyffart, “Eric Balchunas ve ben spot kripto ETF başvurularının büyük çoğunluğu için olasılıklarımızı yüzde 90 veya daha yükseğe çıkarıyoruz.” şeklinde açıklama yapıyor.

Yeni Dönem ve Yatırımcılar Üzerindeki Etkisi

XRP, Dogecoin ve Cardano, artık Litecoin, Solana, Polkadot ve Avalanche gibi varlıkların ETF başvurularına katılarak, 2025 yıl sonuna kadar SEC tarafından onaylanma şansı yüzde 90 veya daha iyi olan grupta yer alıyor. Paul Atkins’in Nisan ayında kurumun yeni lideri olması, dijital varlıklara yönelik daha destekleyici bir politika taahhüt etmesiyle süreçlerin hızlandığını gösteriyor. Şu ana kadar SEC, yalnızca Bitcoin ve Ethereum için spot kripto ETF’leri onayladı. Bu ürünler, yatırımcıların belirli bir kripto para birimini tutmadan fiyatına bahis oynamalarını sağlıyor ve dolayısıyla büyük miktarda yatırım sermayesi çekiyor.