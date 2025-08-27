Kripto ETF’lerde Yeni Trend Başlıyor

KRİPTO ETF PİYASASINDA YENİ TREND

Kripto ETF piyasasında yeni bir akım baş gösteriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) şubat ayında memecoinleri menkul kıymet olarak değerlendirmemesi, yatırım firmalarını Trump memecoinini temsil eden fonlar oluşturma konusunda harekete geçirdi. Bu durum, düzenleyici ortamın kripto varlıklar açısından değiştiğinin en belirgin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

YATIRIM FIRMALARI HAREKETE GEÇİYOR

Canary Capital Group LLC, SEC’e sunduğu kayıt beyanında Canary Trump Coin ETF’sini önerdi. Dosyada yer alan açıklamada “Fon yatırımcılara TRUMP için piyasaya geleneksel bir aracılık hesabı aracılığıyla TRUMP’ı doğrudan edinme ve elde tutmayla ilgili potansiyel giriş engellerini veya riskleri almadan erişim fırsatı sağlıyor” ifadeleri bulunuyor. Ayrıca, Tuttle firması ve Osprey Funds ile Rex Shares de memecoinleri temsil eden ETF’ler için başvuruda bulundu.

MEMECOINLERİN YÜKSELİŞİ

Trump ve eşi, First Lady Melania Trump, ocak ayında Yemin Töreni Günü’nden kısa bir süre sonra her biri memecoin çıkararak dikkat çekti. Memecoinler, çıkar çatışması endişeleri nedeniyle bazı Demokrat milletvekilleri tarafından eleştiriliyor. Canary’nin başvurusu, kurumu SOL’dan DOGE’ye kadar çeşitli kripto varlıkları kapsayan daha dostane bir düzenleyici ortamda onca kripto ETF önerisini gözden geçirdiği bir dönemde yapıyor.

SEC’İN KARARLARI ETKİLİ OLDU

Son zamanlarda, SEC’in çoğu proof-of-stake özelliğinin kendi yetki alanına girmediği yönündeki açıklamaları sonrası, firmalar staking içeren ETF’ler hazırlamaya başladı. Ayrıca ajans, belirli likit staking faaliyetlerinin menkul kıymet içermediğini belirtti. Özellikle SEC, şubat ayında memecoinlerin menkul kıymet olmadığını vurguladı. Bu gelişmeler, kripto ETF sektöründe memecoin kategorisinin doğuşunu temsil ediyor. Başkanlık temalı memecoinler, artık geleneksel yatırım araçları haline dönüşmeye başladı.