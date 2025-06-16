Kripto ETF’leri Haftalık Başarı Elde Etti

KÜRESEL KRİPTO BORSA BAŞARISI

Küresel kripto borsada işlem gören ürünler (ETF) geçen cuma sona eren işlem haftasında önemli bir başarı gösterdi. CoinShares’in yayımladığı rapor, kripto varlıklara olan kurumsal ilginin artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu gelişme, Bitcoin’in rekor seviyelere yakın bir şekilde işlem görmesi ve Ethereum’un şubat ayından bu yana ilk kez 2.800 doları aşmasıyla aynı dönemde yaşandı.

BITCOIN VE ETHEREUM YATIRIMLARI

Bitcoin yatırım ürünleri, iki haftalık küçük çıkışların ardından toparlanarak 1,3 milyar dolarlık girişle haftalık liderliği ele geçirdi. James Butterfill’in değerlendirmesine göre, Bitcoin yatırım ürünlerinin bu performansı, piyasadaki güven artışının önemli bir göstergesi oldu. Ethereum ETF’leri ise ikinci sırada yer alarak 583 milyon dolarlık ek giriş kaydetti. Bu rakam, ETH ürününün şubat ayından bu yana en büyük kazanımlarını işaret ediyor ve çarşamba günü kaydedilen 256 milyon dolarlık tek günlük giriş, Aralık 2024’ün başından bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

YATIRIM ÜRÜNLERİNE OLAN İLGİ

XRP yatırım ürünleri, üç haftalık çıkış serisinin ardından 11,8 milyon dolarlık pozitif akış gördü. Sui fonları ise 3,5 milyon dolarlık ilave girişle hız kazanmaya devam ediyor. BlackRock’ın borsada işlem gören fonları, geçen hafta ihraççılar arasında liderliği bularak 1,5 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu performans, firmanın yılbaşından bu yana toplam girişlerini 14,2 milyar doları geçti. Diğer ABD çıkışlı kripto ETF’ler ise 95 milyon dolara kadar küçük haftalık girişlerle takip edildi.