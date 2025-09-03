Kripto ETF’lerinde Ani Değişiklikler Yaşanıyor

KURUMSAL YATIRIMCILARDAN BEKLENTİLER

Kripto ETF piyasasında beklenmedik bir değişim yaşanıyor. LVRG Research direktörü Nick Ruck, bu dramatik değişimin kurumsal yatırımcıların portföy dengeleme stratejilerinden kaynaklandığını söylüyor. Bitcoin’in makroekonomik belirsizlikler karşısındaki algılanan güvenilirliği, kurumsal fonları yeniden Bitcoin’e yönlendiriyor. Spot Bitcoin ETF’leri salı günü toplam 332,7 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakamın 132,7 milyon doları Fidelity’nin FBTC fonuna, 72,8 milyon doları ise BlackRock’ın IBIT fonuna gitti. Aynı zamanda Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck ve Invesco fonları da pozitif akış kaydediyor.

ETHEREUM ETF’LERİNDEKİ NEGATİF GELİŞMELER

Sponsorlu Ethereum ETF’lerinin durumu ise tamamen zıt gelişiyor. Spot Ethereum ETF’leri toplam 135,3 milyon dolar günlük net çıkış bildirdi. Bu çıkışın büyük kısmını Fidelity’nin FETH fonu ile 99,2 milyon dolar ve Bitwise’ın ETHW fonu ile 24,2 milyon dolar oluşturuyor. Bu gelişme özellikle ağustos ayında yaşanan trendi düşünüldüğünde dikkat çekici. Ağustos ayında Ethereum ETF’leri getiri üretme yetenekleri, iyileşen düzenleyici netlik ve artan kurumsal hazine benimsemesi sayesinde Bitcoin ETF’lerinden daha iyi performans göstermişti. Ancak şu anki rakamlar bu tersine dönüşü net şekilde gösteriyor.

PİYASA GÖRÜNÜMÜ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bitcoin ETF’leri ağustos ayında 751 milyon dolar aylık net çıkış yaşarken, Ethereum ETF’leri aynı dönemde 3,87 milyar dolar giriş aldı. Uzmanlar kısa vadede Bitcoin’in 108 bin dolar civarındaki fiyat desteğinin güçleneceğini öngörüyor. Bununla birlikte Ethereum’un daha güçlü getiri beklentileri ve dijital varlık hazinelerinin artması sayesinde yıl sonuna kadar performansını sürdürebileceği de belirtiliyor.