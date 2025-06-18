Kripto ETF’lerinde Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

KRİPTO ETF PİYASASINDA YENİ BİR DÖNEM

Kripto ETF piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. SEC, Franklin Templeton’un XRP ve Solana ETF başvurularını inceleme sürecine alarak, kripto para varlıkları için önemli bir ilerleme sağlıyor. Bitcoin ve Ethereum’dan sonra altcoin ETF’leri için beklenen dönem bu gelişme ile birlikte başlamış gibi görünüyor. Franklin Templeton’un Chicago Board Options BZX Borsası’nda listelenmesi beklenen iki ETF başvurusu, SEC tarafından salı günü resmi olarak kamuoyuna açıklanmış durumda.

DÜZENLEYİCİ KURUMDAN AÇIKLAMALAR

Düzenleyici kurum, başvuruya ilişkin “ilgili kişilerin önerilen kural değişikliği hakkında yorum yapmasını talep eder ve teşvik eder.” ifadesinde bulundu. Paul Atkins’in SEC başkanlığına getirilmesiyle ajansın kripto yaklaşımı köklü bir değişim geçiriyor. Donald Trump yönetimi altında birçok yüksek profilli dava düşürülmüş ve kripto şirketlerine yönelik katı yaklaşım artık yumuşamaya başlamış durumda. Bitwise, ProShares ve 21Shares gibi öncü firmalar da SOL ve XRP’ye maruz kalma sağlayan yatırım araçları için SEC’e başvurularını gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu durum, altcoin ETF pazarında ciddi bir rekabetin yaşandığını gösteriyor.

Trump’ın XRP ve Solana’yı ABD kripto rezervine dahil etme planları, bu tokenların geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Başkanın kripto dünyasıyla olan yakın ilişkisi, düzenleyici çevrenin bu dijital varlıklara bakış açısını olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca resmi belgeler sisteminde kayıt altına alınmasının ardından SEC duyuruları, Franklin Templeton ETF’lerini onaylama veya reddetme kararı verme süresini 35 gün uzatarak Temmuz ayına kadar ertelemiş bulunuyor. Bu süreç, kripto yatırımcıları için belirleyici aylar olacağına benziyor.