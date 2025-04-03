Kripto Korku Endeksi “Aşırı Korku” Bölgesinde

KÜRESEL KRİPTO PİYASALARINDA DÜŞÜŞ

Küresel kripto piyasalarında önemli bir düşüş gözlemleniyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 25 seviyesine gerileyerek “Aşırı Korku” bölgesine geçti. Bu sert düşüşün, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni “Kurtuluş Günü” tarifeleri ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Yatırımcılar, özellikle Çin’e yüzde 54 seviyesine ulaşacak tarifelerin uygulanacak olmasından dolayı endişeli.

Kripto piyasalarındaki gerginlik, Trump’ın sürpriz tarife kararlarının ardından arttı. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, bir gün içerisinde 19 puan düşerek 25 seviyesine düştü ve bu durum, piyasaların “Aşırı Korku” alanına girmesine neden oldu. ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu yeni “Kurtuluş Günü” tarifeleri bu keskin düşüşü tetikledi. Açıklanan tarife paketi, ithalata yüzde 10’luk temel vergi uygularken, belirli ülkelere çok daha yüksek oranlar getiriyor. Özellikle Çin’e uygulanan tarifeler, mevcut yüzde 20’lik verginin üzerine yeni getirilen yüzde 34’lük oranın eklenmesiyle toplamda yüzde 54’e çıkacak.

Avrupa Birliği, yüzde 20’lik tarife ile yüz yüze kalırken, Vietnam yüzde 46, Tayvan yüzde 32, Hindistan yüzde 26 ve Japonya yüzde 24 oranında vergiye tabi olacak. Kanada ve Meksika ise şimdilik yüzde 10’luk temel tarifeden muaf tutuldu. Trump, bu iki ülkeye başlangıçta uyguladığı yüzde 25’lik vergileri kaldırırsa bu muafiyetin değişebileceğini belirtti. Ayrıca Trump, yabancı ülkelerde üretilen tüm otomobillere de 4 Nisan gece yarısı itibarıyla yüzde 25’lik gümrük vergisi getirdi. Bazı yatırımcılar, bu karara şüpheyle yaklaşıyor. Trump, bu önlemlerin Amerikan endüstrilerini koruyacağını ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar sağlayacağını savunuyor.

PİYASALARDAKİ REAKSİYON

Tarife açıklamasının ardından finansal piyasalarda keskin düşüşler meydana geldi. ABD borsalarında Dow vadeli işlemleri 1.000 puandan fazla değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq’ta da önemli gerilemeler yaşandı. Kripto piyasaları, bu duruma benzer bir tepki veriyor.