Kripto Kovboylarının Dönemi Bitiyor: O’Leary

O’LEARY’İN GÖRÜŞLERİ

O’Leary, Bitcoin ve kripto paralara dair hem olumlu hem de olumsuz görüşlerini aktarırken, geçmişte yaşanan karışıklıklar ve dolandırıcılık olaylarına da dikkat çekiyor. “Artık kripto kovboylarının dönemi bitiyor. Ya hapse girdiler ya da işlerini kaybettiler,” ifadesiyle, ABD hükümetinin kripto sektörüne yönelik attığı adımların bu tür olayların önüne geçtiğini vurguluyor. Ünlü yatırımcının açıklamaları, yasa dışı faaliyetleri nedeniyle yargılanan tanınmış kripto girişimcilerini de kapsıyor. O’Leary, Trump yönetiminin kriptoyu ABD ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğini söylüyor.

KRİPTONUN POTANSİYELİ

O’Leary, Morgan Stanley ve Standard & Poor’s tarafından belirlenen 11 sektörde kriptonun devrim yaratma potansiyelinin bulunduğunu belirtiyor. Trump’ın kripto sektörü ile ilgili kararlı adımlarının benimsenme sürecini hızlandıracağını ifade ediyor. “Bu sektör ABD’de gelişmeli. Teknoloji burada ustalaşmalı. Dünyaya biz liderlik etmeliyiz,” diyerek blockchain teknolojisinin ABD’de daha fazla destek bulacağını bildiriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda, O’Leary, kurumsal yatırımcıların kriptoya girmek için düzenlemeleri beklediğini dile getirmişti.

YATIRIMCILARA TAVSİYELER

Yeni yönetimle birlikte, SEC, DOJ ve CFTC’nin kripto şirketlerine açtığı dava süreçlerinin çözüme kavuşmasıyla birlikte bu sürecin desteklendiğini aktarıyor. O’Leary, şifrelerin kaybolması, cüzdanların unutulması veya hacklenme gibi risklere karşı yeni yatırımcılara merkezi borsaları tercih etmelerini öneriyor. “Eğer bu işi kendi başınıza yapmaya kalkarsanız, büyük ihtimalle hacklenirsiniz,” uyarısı yaparak Coinbase gibi düzenlenmiş ve geniş kullanıcı tabanına sahip platformları tercih etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, daha ileri düzey yatırımcıların kripto cüzdanlarını güvence altına almak için ekstra önlemler alması gerektiğini hatırlatıyor. O’Leary, yatırımcılara kripto piyasalarındaki dalgalanmalara karşı temkinli olmaları gerektiğini öneriyor. Son olarak, “Ufak ufak öğrenin ve fazla risk almayın,” çağrısıyla yeni yatırımcıları dikkatli olmaya davet ediyor.