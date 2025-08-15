Kripto Madenciliğinde Yeni Gelir Modelleri

KRİPTO MADENCİLİĞİNDE YENİ GELİR KAYNAKLARI

Kripto madenciliği alanında karlılık sıkıntıları yaşayan şirketler, alternatif gelir kaynakları arayışına girdi. TeraWulf’un Google destekli bu girişimi, Bitcoin yarılanmasının ardından zorlu koşullarla mücadele eden madencilik şirketlerine yeni bir iş modeli sundu. TeraWulf’un duyurduğu anlaşma detayları, şirketin gelir akışında önemli bir değişim yaratacak.

VERİ MERKEZİ KİRALAMA ANLAŞMASI

Fluidstack ile yapılan on yıllık veri merkezi kiralama anlaşmaları, 3,7 milyar dolar değerinde sözleşme kazancı sağlıyor. Eğer beş yıllık ek süreler tercih edilirse, bu tutarın iki katına kadar çıkması olabiliyor. Google’ın bu anlaşmadaki rolü oldukça dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkmakta. Teknoloji devi, Fluidstack’in TeraWulf ile 1,8 milyar dolarlık kiralama yükümlülüklerinin yanı sıra, borç finansmanı da sunuyor. Karşılığında Google, şirketin yaklaşık yüzde 8’ini temsil eden yaklaşık 41 milyon WULF hissesine dair varant elde etti.

VERİ MERKEZİ KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

Bu anlaşmanın, TeraWulf’un New York’taki veri merkezi kapasitesinin 200 megavattan fazla IT yükü ile genişlemesi hedefleniyor. Şirketin Mali İşler Müdürü Patrick Fleury, hissedarlara yaptığı açıklamada “Google’dan aldığımız yeni finansal destek ve güncellenmiş kiralama anlaşmalarımızın faydalarıyla iyileştirilmiş bir finansman stratejisi” kullanacaklarını ifade etti.

HİSSE PERFORMANSINDA ARTISTEK

TeraWulf’un hisse performansı da bu gelişmelerden olumlu yönde etkilendi. WULF hisseleri, seansta yüzde 48 oranında artış göstererek 8,11 dolarlık bir zirveye ulaştı. İşlem hacmi, günlük ortalamanın dört katından fazla yükseldi ve hisse yaklaşık 7,50 dolar seviyesinden kapandı. Bu durum, Bitcoin yarılanmasının ardından madencilik ekonomisinin zorlaşması sebebiyle sektörde yaşanan dönüşümün bir yansıması oldu. Volatil Bitcoin (BTC) fiyatları ve artan altyapı maliyetleri, madencilik şirketlerinin AI ve yüksek performanslı bilişim alanlarında çeşitlenme stratejileri benimsemesine neden oluyor.