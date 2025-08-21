Kripto Organizasyonları Trump’a Seslendi

ORGANİZASYONLARDAN ÇAĞRI

Kripto İnovasyon Konseyi, Blockchain Birliği ve Solana Politika Enstitüsü gibi sektörün önde gelen organizasyonları, Donald Trump yönetimine yönelik ortak bir mektup gönderdi. Haftanın ortasında iletilen bu mektupta, milletvekillerinin CFTC’ye kripto para düzenlemelerinde daha geniş yetkiler vermesi için kalıcı liderliğin kritik olduğu üzerinde duruldu. Kripto organizasyonları mektuplarındaki ifadelerde, Quintenz’in “Amerika’nın dijital varlıklardaki liderliğini koruyacak adil, şeffaf ve güvenilir piyasalar kurma konusunda benzersiz bir şekilde hazır olduğunu” vurguladılar.

QUINTENZ’İN ADAYLIĞI

Quintenz’in CFTC başkanlığı adaylığı bazı zorluklarla karşılaşıyor. Senato oylaması geçen ay iki kez iptal edildi, ikinci iptal ise Beyaz Saray’dan gelen talepler nedeniyle gerçekleşti. Sektör içinde bu adaylığa karşı muhalefet de arttı. Gemini borsasının kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, diğer sektör temsilcileriyle birlikte Quintenz’in olası planları hakkında endişelerini dile getirdi. Tyler Winklevoss, kripto sektöründeki birçok kişinin “adaylığı konusunda kaygıları bulunduğunu” daha önce belirtmişti.

CFTC’NİN ROLÜ

Quintenz, Trump’ın ilk döneminde CFTC’de komisyon üyesi olarak görev yapmış ve ilk adaylığı sırasında kripto sektöründen geniş destek almıştı. CFTC, kripto para düzenlemeleri konusunda önemli bir rol üstlenecek. Son aylarda, dört komisyon üyesi ya istifa etti ya da ayrılma planlarını açıkladı.