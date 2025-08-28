Kripto Oyuncuları Güçlü Birliktelik Sergiliyor. DeFi Education Fund Hedefleri Belirledi. Senato Piyasa Yapısı Yasası Geliyor. Koalisyon “Tek Sesle” Konuşuyor. Açık Kaynak Geliştirici Payı Düşüyor. Lummis Yasa Zamanlamasını Açıkladı

BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR

Kripto dünyasının en güçlü isimleri, tarihte ilk kez bu derece etkili bir birliktelik gösteriyor. DeFi Education Fund öncülüğündeki bu girişim, emanet dışı hizmet sağlayıcılarının eski finansal kurallara yanlış bir şekilde dahil edilmesini engellemeyi amaçlıyor. Bu gelişme, Senatör Lummis’in Trump’a yıl sonuna kadar ulaştırmayı planladığı piyasa yapısı yasasında önemli bir dönüm noktası yaratıyor.

SENATÖRLERE ÇAĞRI YAPILDI

Koalisyonun Senato Bankacılık ve Tarım Komitelerine gönderdiği mektup, sektörün “tek sesle” hareket ettiğini belirterek milletvekillerini gerekli adımları atmaya davet ediyor. Blockchain Association’dan Digital Chamber’a kadar hemen hemen tüm büyük ABD kripto temsilci kuruluşları bu kampanyaya destek verdi. Mektubun dikkat çeken kısmında, “Piyasa yapısı mevzuatında yazılım geliştiricileri ve emanet dışı hizmet sağlayıcıları için sağlam, ülke çapında korumalar sağlayın. Bu tür korumalar olmadan bir piyasa yapısı yasasını destekleyemeyiz.” denildi.

Electric Capital’in sağladığı veriler, ABD’nin açık kaynak Blockchain geliştiricilerinin payının 2021’de yüzde 25’ten, 2025’te ise yüzde 18’e düştüğünü gösteriyor. Bu düşüşte en önemli sebep olarak düzenleyici belirsizlik öne çıkıyor. Kripto destekçileri, yeterli korumalar olmadan ABD’nin açık kaynak geliştirmede daha da geride kalacağı konusunda uyarılarda bulundu.

PİYASA YAPISI YASASI YOLDA

Senatör Cynthia Lummis, geçtiğimiz hafta dijital varlık piyasa yapısı yasasının Başkan Donald Trump’a “yıl sonundan önce” ulaşacağını duyurdu. Bu düzenleme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) kripto piyasalarını nasıl denetleyeceğini detaylandıracak ve Lummis, yasanın Şükran Günü’nden önce gelebileceğini ileri sürdü.