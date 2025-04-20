Kripto Para Analisti Mow, Altcoinleri Değerlendirdi

BİRİM ÖNYARGISI TEHLİKESİ

Bitcoin analisti Samson Mow, kripto para piyasasında “birim önyargısı”nın yeni yatırımcılar için önemli bir risk oluşturduğunu değerlendiriyor. Jan3 CEO’su, altcoinlerin toplam arzını Bitcoin ile benzer koşullarda incelediğinde, XRP, Solana ve Ethereum’un aslında aşırı değerli olduğu sonucuna ulaşmış durumda. Bu durum, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yüzde 63,69 seviyesine çıkmasında etkili faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ALTCİNLERİN GERÇEK DEĞERLERİ

Samson Mow’un analizine göre, Bitcoin (BTC) arzının 21 milyon birimden birine yaklaşık 85.000 dolar ödenerek sahip olunabiliyor. Aynı değerlendirme altcoinler için yapıldığında, oldukça dikkat çekici sonuçlar elde ediliyor. Mow, eşit koşullarda Ethereum’un (ETH) 9.200 dolar, XRP’nin 5.800 dolar ve Solana’nın (SOL) 3.400 dolardan fiyatlandırılacağını ortaya koydu. Bu fiyatlar, mevcut piyasa değerlerine göre sırasıyla yüzde 278.746, yüzde 470 ve yüzde 2.328 oranında artış anlamına geliyor.

ALTCOINLERİN YÜKSEK TOPLAM ARZININ SONUÇLARI

Mow, “Bu altcoinler o kadar değerli olamaz” diyerek, birim önyargısından faydalanmak için çoğu altcoinin yüksek toplam arz uyguladığını belirtiyor. Bu yaklaşım, piyasa katılımcılarının ne satın aldıklarını tam olarak anlamamalarına sebep oluyor. Bitcoin’in toplam kripto piyasa değerindeki payını gösteren metrik olan Bitcoin dominansı, Mow’a göre “çok daha yükseğe” çıkabilecek. TradingView verilerine göre bitcoin dominansı şu anda yüzde 63,73 seviyesinde. Bu oran, birçok analistin 2024 sonlarına doğru ulaşmayı öngördüğü yüzde 60 seviyesini çoktan geçti.

DÜŞÜŞLER VE ALTCOIN SEZONU

Tarihsel olarak, Bitcoin dominansının düşüş göstermesi, genellikle altcoin sezonunun başlangıcını işaret ediyor ve bu da yatırımcıların sermayesini Bitcoin’den altcoinlere yönlendirmelerine neden oluyor. Bitcoin destekçisi Sunny Po, Ocak ayında “birim önyargısının sıradan zihnin temel çerçevesi olduğunu” belirterek, “daha ucuz daha iyidir” düşüncesiyle hareket edildiğini vurgulamıştı.