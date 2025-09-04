Kripto Para Birimi Bitcoin (BTC) Belirsizlikte

BELİRSİZ DÖNEMDEKİ RİSKLER

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), eylül ayına belirsiz bir dönemle giriş yapıyor. K33 araştırma başkanı Vetle Lunde, artan tarife baskıları ve yaklaşan ABD ekonomik verilerini bir tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. Bu durum, eylül ayının Bitcoin için tarihsel olarak en zayıf ay olması gerçeğiyle birleştiğinde ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. 2011 yılından bu yana eylül, ortalama yüzde 4,6 negatif getiri ile Bitcoin’in en düşük performans gösterdiği ay olarak öne çıkıyor. Lunde, yalnızca mevsimselliğe güvenmenin risklerine dikkat çekerken, yeni makro ters rüzgarların düşüş senaryosuna ağırlık kattığını ifade ediyor.

EKONOMİK VERİLERİN ETKİLERİ

Ağustos başında yeniden uygulamaya konan geniş çaplı tarifeler, federal temyiz mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilmesine rağmen yürürlükte kalıyor. Lunde, bu tarifelerin etkilerinin yakında ABD ekonomik verilerinde ortaya çıkacağını ve eylül ortasında açıklanacak olan PPI ve CPI verilerinin aşağı yönlü fiyat hareketine potansiyel tetikleyici olabileceğini vurguluyor. Ağustos ayında kişisel Bitcoin rezervlerinin bir kısmını nakde çeviren Lunde, mevcut mütevazı geri çekilmeye rağmen temkinli kalmayı sürdürüyor. İlk çeyrekteki tarife kaynaklı satışı hatırlatarak, makro korkular yükseldiğinde yatırımcıların hızlı bir şekilde satış yapabileceğine dikkat çekiyor.

KALDIRAÇLI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Kripto türev piyasasındaki kaldıraç da dikkat çeken uyarı işaretleri veriyor. Bitcoin’in sürekli vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar yıllık zirvelere ulaşırken, fonlama oranları negatif ile nötr arasında düzensiz bir dalgalanma gösteriyor. Bu durum, Bitcoin’i her iki yönde de sıkışmalara maruz bırakıyor ve makro veriler hayal kırıklığı yaratırsa aşağı yön daha muhtemel bir hale geliyor. Avantajlı giriş seviyelerinin, 101.000 dolar ve 94.000 dolar civarındaki destek bölgelerinde ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Ancak Lunde, savunma pozisyonuna rağmen Bitcoin’in uzun vadeli tezinin bozulmadan devam ettiğini de vurguluyor.