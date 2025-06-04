Kripto Para Birimi Bitcoin Daralıyor. Likit Arz Azalıyor, Fiyatlar Artıyor. Kurumsal Yatırımcılar Piyasaya Yöneliyor. ABD Ekonomik Belirsizlikler Yükseltiyor. Ethereum İlgi Gördü, Performansı Artıyor

BİTCOİN’DE TARİHE GEÇEN ARZ DARALMASI

Lider kripto para birimi Bitcoin, tarihte eşine rastlanmamış bir arz daralması sürecinden geçiyor. Kurumsal cüzdanlara ve yeni yatırım araçlarına yönelen fonlar, borsalardaki Bitcoin varlığını oldukça hızlı bir şekilde eritiyor. Uzmanlar, bu durumun ani ve sert fiyat dalgalanmalarının önünü açtığını söylüyor. Sygnum analistlerine göre, Bitcoin’in likit arzındaki bu kayda değer azalma, esas olarak artan kurumsal benimsemeden ve Bitcoin satın alma yöntemlerinin yaygınlaşmasından kaynaklanıyor. Borsa yatırım fonları (ETF’ler) ve kurumsal alıcıları da dâhil eden bu kuruluşlar, sürekli olarak borsalardan Bitcoin çekiyor; bu durum genellikle piyasada yükseliş yönlü bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SENARYO VE YATIRIMCI İLGİSİ

Sygnum tarafından açıklanan raporda, “Bitcoin’in hızla daralan likit arzı, talep şokları ve yukarı yönlü volatilite için koşullar yaratıyor.” ifadeleri bulunuyor. 2023’ün sonlarından itibaren borsalardaki Bitcoin bakiyeleri yaklaşık 1 milyon BTC azalmış durumda. Bu eğilim, daha fazla fonun Bitcoin satın almak için öz kaynak veya borç ihraç etmesiyle hız kazanıyor ve mevcut arzı enfekte ediyor. Aynı zamanda, özellikle zayıflayan ABD doları ve artan ABD borçları etrafındaki jeopolitik ve mali belirsizlikler yatırımcıları kripto para piyasalarına yönlendiriyor. Ek olarak, son zamanlarda üç ABD eyaletinin Bitcoin rezervlerine izin veren yasaları onayladığı bildiriliyor. New Hampshire böyle bir yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırırken, Teksas’ın da bu durumu takip etmesi bekleniyor.

Bu süreçte, uluslararası düzeyde de konuya olan ilginin arttığı dikkat çekiyor. Sygnum, Pakistan hükümetinin ve Birleşik Krallık seçim anketlerinde liderliği elinde bulunduran Reform UK partisinin Bitcoin rezerv stratejilerini araştırma niyetlerini duyurduğunu vurguladı. Resmi Bitcoin rezerv alımları henüz gerçekleşmemiş olsa da Sygnum, bu alımlar başladığında yaratacağı talep ve sinyal etkisi bakımından yukarı yönlü fiyat hareketleri için önemli bir katalizör olabileceğini ifade etti.

PİYASA DİNAMİKLERİ VE ETHEREUM’UN YENİDEN YÜKSELİŞİ

Bitcoin’deki kurumsal alımlar, devredeki tek etken değil. Bitcoin’in güvenli liman varlığı imajı, mevcut piyasa dinamikleri ile güçleniyor. Rapor, kötüleşen mali koşullar altında ABD Hazine tahvillerindeki satış dalgasının, mayıs ayında Bitcoin ve altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Sygnum, Bitcoin’in iyileşen volatilite profilinin altını çiziyor. Son üç yılda yukarı yönlü volatilite, aşağı yönlü volatiliteyi geride bırakmış durumda. Bu gelişmeler, piyasanın olgunlaştığını ve artan kurumsal katılımı işaret ediyor. Raporda, geçmişte Bitcoin’in tüm geçmişinde aşağı yönlü şokların yukarı yönlülerden genellikle daha büyük olduğu ifade edilse de, son üç yılda (Haziran 2022’den bu yana) yukarı yönlü volatilitenin istikrarlı bir şekilde aşağı yönlüyü geçtiği belirtiliyor. Ayrıca Sygnum, yıllarca süren düşük performansın ardından Ether’in de yeni bir ivme kazandığını kaydediyor. Yakın tarihli Pectra güncellemesinin, güçlü gelir artışı sağladığı ve büyük finans kuruluşlarının Ethereum ile onun ikinci katman ağları üzerinde tokenizasyon platformları kurma ilgisini yeniden canlandırdığı ifade ediliyor.