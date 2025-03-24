Kripto Para Birimleri Değer Kazandı

Beyaz Saray’ın gümrük tarifelerinde daha ılımlı bir yaklaşım sergilemeye başlaması ve son ekonomik verilerin güven vermesiyle birlikte Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerinin değer kazandığı gözlemleniyor. Bitcoin, yüzde 3.29 artış göstererek 87.033 dolara ulaşırken, Ether ise yüzde 3.2 artışla 2.066 dolardan işlem görüyor. Bu durum, piyasalarda yeniden bir yükseliş trendinin başladığını işaret ediyor.

YATIRIMCILAR GÜVEN KAZANIYOR

Bitcoin, Beyaz Saray’ın gümrük tarifeleri konusunda ortaya koyduğu yumuşak tutum ve olumlu ekonomik verilerle birlikte gün içerisinde önemli bir ivme yakaladı. Piyasa verileri, Bitcoin’in son 24 saat içinde yüzde 3,29 artarak 87.033 dolara yükseldiğini ve 7 Mart’tan bu yana görmediği seviyelere eriştiğini gösteriyor. Benzer şekilde, Ethereum da yüzde 3,2 artışla 2.066 dolardan işlem görerek 2.000 dolar psikolojik seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Diğer büyük kripto paralar da bu yükseliş trendine katılarak değer kazandı. XRP, yüzde 3 artarak 2,46 dolara ulaştı. Solana ise, dikkate değer bir artışla yüzde 5,6’lık bir yükseliş ile 138 dolara tırmandı.

PİYASA TEPKİLERİ VE ANALİZLER

Kronos Research’ün baş yatırım yetkilisi Vincent Liu, “Yatırımcılar, Fed’in uzun vadeli enflasyon eğilimlerine odaklanmasını ve Trump’ın 2 Nisan’da yürürlüğe girecek tarifeler konusunda daha işbirlikçi bir yaklaşım sergilemesini olumlu karşılıyor. Bu durum, kripto piyasalarındaki yükselişi tetikliyor.” diye belirtiyor. Ancak son dönemde ABD Başkanı Trump’ın hem müttefik hem de rakip ülkelere yönelik sert gümrük vergisi önlemleri, Bitcoin ve genel piyasalarda dalgalanmalara ve düşüşlere neden olmuştu. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratarak kripto paraları hisse senedi piyasalarına benzer bir duyarlılığa itmişti.

GÜÇLÜ EKONOMİK VERİLER

Analistler, piyasanın toparlanmasını son dönemde açıklanan güçlü ekonomik verilerin ABD piyasasının sağlamlığını kanıtlamasıyla desteklendiğini ifade ediyor. Geçen hafta ABD’de işsizlik başvuruları yalnızca 2.000 artarak 223.000’e yükseldi ve bu durum ABD iş piyasasının dirençli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu ayın başında açıklanan tüketici fiyat endeksi, Şubat ayında enflasyonun yüzde 2,8’e gerilediğini ortaya koydu. SignalPlus yetkilisi Augustine Fan ise, “Son yıllarda makroekonomik gözlemciler genelde gerçeklerden daha temkinli davrandılar. Ancak bizim görüşümüze göre temel ekonomi korkulandan çok daha sağlam durumda.” şeklinde bir değerlendirme yapıyor.

BTC Markets’ın Kripto Analisti Rachael Lucas, olumlu ekonomik göstergelere rağmen Trump’ın tarife politikalarının hem hisse senedi hem de kripto piyasalarında dalgalanmalara yol açmaya devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.