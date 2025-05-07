Ekonomi

Kripto Para Birimleri Öne Çıkıyor

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KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK VE ALTININ YERİ

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, bu durumdan en çok yararlanan değerli metal altın oluyor. Bunun yanı sıra kripto para birimleri de öne çıkıyor ve dikkat çekiyor. Bitcoin, Çin ve ABD’nin ticaret savaşları görüşmelerinin yapılacak olmasının etkisi altında risk iştahıyla birlikte yükseliş gösteriyor. Uzmanlar, gümrük vergisi görüşmeleri çerçevesinde gerilimin azalabileceğini ve bu durumun iyimserlik ortamı yaratacağını düşünüyor.

Bitcoin, yüzde 3 oranında bir artışla 96 bin 920 dolardan işlem görüyor. Diğer popüler kripto para birimlerinde de yükseliş söz konusu. Ethereum, yüzde 2.70 primle bin 843 dolara ulaşırken, Ripple da yüzde 2 artışla 2.14 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kripto para piyasasındaki bu olumlu gelişmeler yatırımcıların ilgisini artırıyor.

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