Kripto Para Borsası FTX, Süreçte Sorunlar Var

İFLAS EDEN KRİPTO PARA BORSASI FTX İLE İLGİLİ ÖDEMELERDE GEÇİKME

İflas eden kripto para borsası FTX, alacaklıları için geri ödeme sürecinde 2,2 milyar dolarlık ihtilaflı talep ve Müşterini Tanı (KYC) doğrulama sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu durum, on binlerce kullanıcının fonlarına erişimini geciktiriyor. Kripto para borsası FTX, alacaklıların önemli bir kısmının hala geri ödemelerini beklemesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2,2 milyar dolar değerindeki taleplerin durumu belirsizliğini korurken, bazı kullanıcılar kimlik doğrulama aşamasında karşılaştıkları sorunlar nedeniyle ödemelerini alamıyor.

DAĞITIM SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

FTX Recovery Trust tarafından 30 Mayıs’ta başlatılan ikinci dağıtım sürecinde, gerekli şartları sağlayan alacaklılara 5 milyar dolardan fazla dijital varlık ödemesi gerçekleştirildi. Ancak Müşteri Ad Hoc Komitesi üyesi Sunil tarafından paylaşılan verilere göre, şu ana kadar onaylanan 7,5 milyar dolarlık talebin yanında toplam talep miktarının 10,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kabul edilen taleplerin yaklaşık yüzde 30’unun tartışmalı kategoride olduğu ifade ediliyor. İflas yönetimi, elindeki 6,5 milyar dolarlık rezervin, bu tartışmalı taleplerin karşılanması için kullanılmasını planlıyor. Özellikle Çin kaynaklı taleplerin durumu belirsizliğini koruyor ve toplam taleplerin yüzde 8’ini oluşturan bu başvuruların ne zaman çözüme kavuşacağı henüz net değil.

KİMLİK DOĞRULAMA SORUNLARI VE HIZLANDIRMA ADIMLARI

İlk ödeme turunda 18 Şubat’ta 50 bin doların altındaki alacaklılara 1,2 milyar dolar dağıtılmıştı. Geri ödeme sürecinde yaşanan başka bir sorun ise kimlik doğrulama prosedürlerindeki zorluklar. Birçok alacaklı, KYC sürecinin tamamlanmasında sıkıntılar yaşadığını ve bazen aylarca yanıt alamadığını bildiriyor. Özellikle gelir kaynağının kanıtlanması için detaylı belgeler talep edilmesi, küçük miktarlı alacaklılar arasında rahatsızlık yaratıyor. FTX, dağıtım sürecini hızlandırmak için BitGo ve Kraken’in ardından Payoneer’ı üçüncü dağıtım ortağı olarak ekleyerek hizmet ağını genişletiyor. 190’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Payoneer’ın özellikle perakende müşterilere yönelik ödemelerde rol oynaması bekleniyor. Piyasa analistleri, milyarlarca dolarlık geri ödemelerin tamamlanmasının kripto para piyasalarına önemli miktarda likidite sağlayabileceğini ve bunun fiyat hareketlerini etkileyebileceğini düşünüyor.