Kripto Para Dünyasında Büyük Kazançlar Elde Edildi

KRİPTO PARA DÜNYASINDAKİ ZAMAN MAKİNESİ ETKİSİ

Kripto para alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2012 yılından beri hiç kullanılmayan bir Bitcoin portföyü, sahibine milyonlarca dolar kazandırdı. Bu durum, erken dönem Bitcoin yatırımcılarının ne kadar yüksek kazançlar sağladığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Blockchain kayıtlarına göre, 479,69 BTC barındıran eski bir adres, tam 13 yıl aradan sonra ilk kez transfer işlemi gerçekleştirdi.

TRANSFER İŞLEMLERİ VE DEĞER ARTIŞI

Zincir üstü analiz platformu Mempool’dan sağlanan veriler ışığında, toplamda yaklaşık 81,25 BTC (9 milyon dolar) tutarında beş ayrı çıkış işlemi gerçekleştirildi. Bu adres, son olarak 13 Kasım 2012’de 4 BTC (o zamanki yaklaşık 44 dolar) transfer etti. O dönemde yaklaşık 398 BTC’lik varlık sadece 4.400 dolar değerindeydi. Yapılan her işlem, eski “16fXT” adresinden yeni nesil “bc1q” SegWit cüzdanlarına gönderildi.

REZERVLERİN GELECEĞİ

Blockchain analitik platformu Arkham’a göre, bu rezervlerin büyük bir kısmı henüz daha fazla transfer edilmedi. Lider kripto para birimi Bitcoin, bu yayın sırasında yaklaşık 111.000 dolar seviyelerinde işlem görmekteyken, adresin transfer ettiği Bitcoin’in değeri 2012’den bu yana 10.000 kattan fazla artış gösterdi. Orijinal “16fXT” adresinin hâlâ verilere göre yaklaşık 398,44 BTC sakladığı ifade ediliyor. Bu BTC’ler, günümüzde yaklaşık 44,2 milyon dolar değerine sahip durumda.