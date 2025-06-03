Kripto Para Dünyasında Classover Adaptasyonu Artıyor

KRİPTO PARA DÜNYASINDA YENİ ADIM

Kripto para alanında kurumsal adaptasyon hızla artıyor. Classover Holdings Inc., Solana ekosistemiyle güçlü bir bağ kurarak dikkat çekici bir adım atıyor. New York merkezli bu kuruluş, Solana Growth Ventures LLC ile yaptığı anlaşma sayesinde daha önce duyurduğu 400 milyon dolarlık öz sermaye anlaşmasına ek olarak toplamda 900 milyon dolarlık finansman kapasitesine ulaşıyor. Bu gelişme, geleneksel şirketlerin Blockchain teknolojisini hazine stratejilerine entegre etme eğiliminin önemli bir göstergesi.

MENKUL KIYMET SATIN ALMA ANLAŞMASI

Classover’ın duyurduğu menkul kıymet satın alma anlaşması, şirketin kıdemli teminatlı dönüştürülebilir tahvil ihracını kapsıyor. Şirket, olağan kapanış koşullarının sağlanmasının ardından 11 milyon dolarlık ilk kapanış ve fonlamanın gerçekleşmesini bekliyor. Anlaşma şartlarına göre Classover, net gelirlerin yüzde 80’ine kadarını SOL satın almaya yönlendirmek zorunda. Bu düzenleme, şirketin SOL tabanlı hazine rezervi oluşturma stratejik girişiminde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

CEO’DAN AÇIKLAMALAR

Classover CEO’su Stephanie Luo, bu anlaşmanın şirketin Blockchain uyumlu finansal stratejideki liderlik konusuna olan bağlılığını yeniden teyit ettiğini belirtiyor. Luo, Classover’ın SOL’u doğrudan hazine operasyonlarına entegre eden ilk halka açık şirketler arasında yer aldığını vurguluyor. Duyurunun ardından, Classover’ın hissesi Nasdaq’da yüzde 39,85 artarak Pazartesi günü 3,72 dolardan kapandı. Ardından mesai sonrası işlemlerde hisse yüzde 1,88 düştü. Hisse senedi fiyatı son bir ayda yüzde 48,19 düşerken, yılbaşından bu yana yüzde 7,23 geride bulunuyor.

CLASSOVER’IN STRATEJİK HEDEFİ

2020 yılında kurulan Classover, K-12 sınıflarındaki öğrenciler için canlı çevrim içi eğitim alanında uzmanlaşıyor. Şirket, geçen ay “yüksek performanslı, ölçeklenebilir bir dijital varlıkla bilançosunu güçlendirmek” üzere SOL hazine stratejisini başlattı. Classover, Solana birikim stratejilerini benimseyen artan şirketler listesine katılıyor. SOL Strategies, DeFi Development Corp., Upexi ve Janover gibi firmalar, ana operasyonlarıyla birlikte veya orijinal iş odaklarından bir dönüş olarak SOL rezervleri oluşturmaya yöneliyor.