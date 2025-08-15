Kripto Para Dünyasında Güvenlik Desteği

GÜVENLİK VE KULLANICI DENEYİMİ DENGESİ

Kripto para ekosisteminde güvenlik ile kullanıcı deneyimi arasında doğru bir denge kurmak uzun zamandır önemli bir sorun olarak kalıyor. Gemini’nin yeni cüzdanı, bu soruna kriptografik anahtar (passkey) teknolojisi ile yanıt sunuyor. WalletConnect entegrasyonu ve Bungee aracılığıyla zincirler arası takas desteği ile kullanıcılar, karmaşık kurtarma ifadeleri ile uğraşmadan varlıklarını güvenli bir şekilde yönetebiliyor. Winklevoss kardeşlerin kurduğu Gemini, passkey tabanlı güvenlik sistemini hayata geçirerek sektörde öncü bir adım atıyor. Geleneksel kurtarma ifadelerini ortadan kaldıran bu yenilik, kullanıcılara parmak izi, yüz tanıma veya cihaz PIN’i ile erişim imkânı sağlıyor.

CÜZDAN TEKNOLOJİSİ VE YENİ FIRSATLAR

Gemini’nin lansmanı yalnızca cüzdan teknolojisi ile sınırlı kalmıyor. Blockchain Ticaret Arayüzü, token ticareti, merkezi olmayan uygulamalara erişim ve stablecoin yatırımlarını tek bir arayüzden yapma fırsatı sunuyor. Platform, güvenlik ortağı Blockaid ile dolandırıcılık ve sahtecilik koruması da sağlıyor. Arbitrum üzerindeki Morpho’nun düzenlenmiş Gauntlet kasaları ile getiri fırsatları sunan sistem, WalletConnect entegrasyonu ile başlıca platformlarla uyumlu çalışıyor. Benimsemeyi artırmak için Gemini, ilk kullanıcılar için gas ücretlerini karşılıyor ve ücretsiz Ethereum Name Service alt alan adları sunuyor.

Arbitrum, Polygon, Optimism ve Base gibi birçok ağla işbirliği yapan platform, çoklu zincir desteği sağlıyor. Şirket, bu yıl içinde cüzdanın yeteneklerini genişletmeyi ve borsa hesaplarına doğrudan bağlantı kurarak tam entegre bir saklama ve ticaret deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu stratejik hamle, Gemini’nin rekabetçi piyasalardaki konumunu güçlendirmek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.