Kripto Para Dünyasında Kurumsal Adaptasyon Artıyor

KURUMLARIN KRİPTO PARA DÜNYASINA YÖNELİMİ ARTYOR

Kripto para sektöründe kurumsal adaptasyon hızla artarken, Classover Holdings Inc. önemli bir adım atarak Solana ekosistemiyle güçlü bir bağ oluşturuyor. New York merkezli bu kuruluş, Solana Growth Ventures LLC ile yaptığı anlaşmayla daha önce açıkladığı 400 milyon dolarlık öz sermaye anlaşmasına ek olarak toplamda 900 milyon dolarlık finansman kapasitesine ulaşıyor. Bu hamle, geleneksel şirketlerin Blockchain teknolojisini hazine stratejilerine dahil etme eğilimini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Classover’ın bildirdiği menkul kıymet satın alma anlaşması, şirketin kıdemli teminatlı dönüştürülebilir tahvil ihracını da kapsıyor.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI VE ETKİLERİ

Şirket, gerekli kapanış koşulları sağlandıktan kısa bir süre içinde 11 milyon dolarlık ilk kapanış ve fonlamayı gerçekleştirmeyi planlıyor. Anlaşma şartlarına göre Classover, net gelirlerinin yüzde 80’ine kadarını SOL satın alımına yönlendirmek zorunda. Bu düzenleme, şirketin SOL tabanlı hazine rezervi oluşturma stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Classover CEO’su Stephanie Luo, bu anlaşmanın şirketin Blockchain uyumlu finansal stratejideki liderlik konusundaki bağlılığını yeniden teyit ettiğini ifade etti. Luo, şirketin SOL’u doğrudan hazine operasyonlarına entegre eden ilk halka açık şirketler arasında yer aldığını vurguladı.

Duyurunun ardından, Classover’ın hisseleri Nasdaq’da yüzde 39,85 artış göstererek Pazartesi günü 3,72 dolardan kapandı. Ancak, mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,88’lik bir düşüş yaşandı. Hisse senedi fiyatı, geçen ay boyunca yüzde 48,19 azaldı ve yılbaşından bu yana yüzde 7,23 geride kaldı. 2020 yılında kurulan Classover, K-12 sınıflarındaki öğrenciler için canlı çevrim içi eğitim alanında uzmanlaşmış bir kuruluş. Geçen ay, “yüksek performanslı, ölçeklenebilir bir dijital varlıkla bilançosunu güçlendirmek” amacıyla SOL hazine stratejisini başlattı. Classover, Solana birikim stratejilerini benimseyen artan şirket listesine katılıyor. SOL Strategies, DeFi Development Corp., Upexi ve Janover gibi birçok firma, ana operasyonlarının yanı sıra SOL rezervleri oluşturma yönünde de adımlar atıyor.