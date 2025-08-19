Kripto Para Düzenleyici Çerçevesi Şekilleniyor

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE İÇİNDE YENİ GELİŞMELER

Kripto para sektöründe düzenleyici çerçevenin şekillenmesi devam ediyor. Hazine Bakanlığı’nın talebi ile finansal kurumların kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerle mücadelede kullanabilecekleri teknolojik çözümleri belirlemek hedefleniyor. Uygulama programlama ara yüzleri, dijital kimlik doğrulama sistemleri ve Blockchain analiz araçları gibi konularda sektör deneyimleri toplanıyor.

GENIUS YASASI VE STABLECOIN REGÜLASYONU

GENIUS yasası, stablecoinlerin ABD doları veya likit varlıklarla tam desteklenmesini zorunlu hale getirirken, 50 milyar doların üzerindeki piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık denetim şartı getiriliyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, X platformundaki paylaşımında stablecoinlerin dünya genelinde milyarlarca insana dolar erişimi sağlayacağını ve ABD Hazine Bonolarına olan talebi artıracağını ifade etti. Bakan, bu durumu stablecoin kullanıcıları, ihraççıları ve ABD Hazine Bakanlığı için “kazan-kazan-kazan” durumu şeklinde tanımladı.

KAMUOYU GÖRÜŞLERİ VE YASAL DÜZENLEMELER

Yasa ayrıca Hazine’ye dijital varlıkları içeren kara para aklama gibi yasadışı faaliyetleri tespit etmek için yenilikçi yöntemleri belirlemek amacıyla kamuoyu görüşü talep etme talimatı veriyor. Toplanan görüşler analiz edildikten sonra Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi liderliğine sunulacak. Bu süreç sonunda kural yapım çalışmaları başlatılabilecek.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN ENDİŞELER

Bankacılık sektöründen GENIUS yasasının stablecoin ihraççılarının sahiplerine faiz ödemesine karşı zayıf yasakları nedeniyle endişeler yükseliyor. Bankalar, bu durumun stablecoinleri basit bir ödeme aracından ziyade potansiyel değer saklama ve kredi mekanizmalarına dönüştürebileceğini öne sürüyor. TD Cowen analisti Jaret Seiberg, bu endişelerin haklı olduğunu belirterek, tüketicilerin mevduatları stablecoinlere dönüştürmesinin hızlı ve basit olabileceğine dikkat çekiyor.